AjansHaber.com.tr Gündem Yasin Börü davasında karar

Yasin Börü davasında karar

Yargıtay tarafından bozulan Yasin Börü davasında 15 sanık, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.

Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen, Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları sırasında Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı.

15 sanık, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. 6 sanığın dosyası ayrıldı.

Yorumlar

Çok Okunan Haberler
Kahraman Uzman Çavuş Yusuf Yayla konuştu
Dışişleri'nden AB kararlarına tepki
AK Partili vekile suikast girişimi önlendi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi
Saldırıya uğrayan İHA muhabiri Akşener'i yalanladı
Mersin'de 463 kilogram kokain ele geçirildi
PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi