Yasin Börü davasında karar
Yargıtay tarafından bozulan Yasin Börü davasında 15 sanık, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası aldı.
Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülen, Diyarbakır'da 6-7 Ekim 2014'te Kobani olayları sırasında Yasin Börü, Ahmet Dakak, Riyat Güneş ve Hasan Gökguz'un öldürülmesine ilişkin davada karar açıklandı.
15 sanık, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek çocuğu öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi. 6 sanığın dosyası ayrıldı.
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