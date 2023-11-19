Yaşamını yitirenlerin sayısı 13 bine yükseldi!

İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılar nedeniyle yaşanan can kayıpları ve insani krizin boyutlarına ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Gazze'deki hükümet, İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının yaklaşık 700 kişi artarak toplam sayının, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 13 bine yükseldiğini açıkladı.

İsrail, Şifa Hastanesi'ndeki 500 hastayı sokağa attı

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Şifa Hastanesi'ndeki 500 hastayı sokağa atarak kaderlerine terk ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Açlıktan, susuzluktan ve acıdan bitkin düşen 500'den fazla hasta ve yaralı, İsrail ordusu tarafından Şifa Hastanesi'nden çıkmaya zorlandı ve sokakta kaderlerine terk edildi. Çoğu durumları ciddi olduğundan, üst düzey tıbbi bakıma ihtiyaç duyuyor." denildi.

60 gazeteci hayatını kaybetti

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun bombardımanlarında hayatını kaybeden basın mensuplarının ailelerine, yakınlarına ve tüm meslektaşlarına başsağlığı dilendi.

İsrail ordusunun Gazze'ye saldırılarında 60 basın mensubunun yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 4'ü kadın 60 gazetecinin ismine yer verildi.

Açıklamada, ölen medya mensuplarının bazılarının İsrail ordusunun füzeleriyle doğrudan hedef alındığı, bazılarının da hava saldırılarında evlerinin yıkılması sonucu aileleriyle can verdiği aktarıldı.