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Yaşamını yitiren Filistinli sayısı 10 bin 812 oldu!

İsrail'in saldırıları sonucunda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 10 bin 812'ye yükselirken, bu sayının 4 bin 412'sinin çocuklara ait olduğu belirtildi.

İsrail, Gazze'yi vurmaya devam ediyor. Vahşet devam ederken, İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı da açıklandı.

Ölü sayısı 10 bin 812'ye yükseldi. Ölenlerin 4 bin 412'sinin çocuk, 2 bin 918'inin ise kadın olduğu belirlendi.

İsrail, hastaneleri, evleri, pazarları, okulları vurmaya devam ediyor.

Evler yerle bir oldu

Gazze'de saldırılar sonucunda sivil altyapı çok büyük hasar görürken, 4 Kasım’a kadar 16 binden fazla konut yıkıldı. 11 binden fazla konut ağır hasar gördü ve oturulamaz hale geldi, 220 binden fazla konutun ise kısmen hasarlı olduğu açıklandı.

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