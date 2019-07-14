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YSK'den TRT'ye kısmen izin

15 Temmuz darbe girişiminde "Tek vatanımız var" diyerek çıktığı bu kutlu yolda darbecilerin kurşunlarıyla şehadete eren Prof. Dr. İlhan Varank'ın kızı Eslem Varank, gururla acıyı bir arada yaşıyor.

YSK'den TRT'ye kısmen izin

15 Temmuz darbe girişiminde "Tek vatanımız var" diyerek çıktığı bu kutlu yolda darbecilerin kurşunlarıyla şehadete eren Prof. Dr. İlhan Varank'ın kızı Eslem Varank, gururla acıyı bir arada yaşıyor.

14 Temmuz 2019 Pazar 13:37
YSK'den TRT'ye kısmen izin

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank'ın kızı Eslem Varank, vatanı kurtarmak uğruna verdiği mücadele sonucu şehadete kavuşan babasıyla gurur duyuyor.

FETÖ üyeleri tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbecilerin açtığı ateş sonucu şehit olan İlhan Varank'ın kızı Eslem Varank, olayın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen babasının acısını hala yüreğinde taşıyor.

Babasını şehit verdiği zaman henüz 14 yaşında olan Varank, en çok ihtiyaç çocukluktan gençliğe adım atacağı çağda FETÖ tarafından babasına veda etmek zorunda bırakıldı.

Eslem Varank'ın bazı anlarda babasına karşı olan özlem ve hasreti daha da artarken, özellikle geleceği konusunda karar vermek durumunda kaldığı zamanlarda en çok aradığı kişi, sırtını her zaman güvenle yaslayabileceğini düşündüğü babası.

Babasıyla yaşadığı her anı hafızasında canlı tutan Varank, onunla geçirdiği 14 yılı AA muhabirine anlattı.

"Annemi birkaç defa aradım, telefonlarımı açmadı"

Darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz gecesi evde olmadığını ifade eden Varank, o geceyi şu sözlerle dile getirdi:

"O gün Gençlik ve Spor Bakanlığının kampındaydım. 15 Temmuz akşamı geri dönmek için yola çıkmıştık. Bir şeyler olduğu belliydi. Annemi aradım sordum, 'Yok bir şey' dedi. Akşam yola çıktığımızda köprü kapanmıştı ancak 16 Temmuz'da İstanbul'a varabildik. Annemi aradım bir kaç defa telefonlarımı açmadı. Sabah oldu hala eve ulaşamamıştım. Sonra bir şekilde geldim. Beni dayımlar aldı. 'Ne oldu kimse telefonları açmıyor' dedim. 'Böyle böyle oldu, baban vuruldu, şu an hastanede' dedi. Öldüğünü söylememişlerdi. 'İyi mi?' dedim. 'Bilmiyoruz falan' deyip geçiştirdiler. Eve gelene kadar çok tedirgindim. Evin kapısına gelince babamın vefat ettiğini anladım. Evimiz cenaze eviydi."

Babasının annesiyle birlikte dışarı çıkmak istediğini fakat kardeşi küçük olduğu için annesinin evde kaldığını belirten Varank, babasının evden çıkarken annesine "Bizim tek vatanımız var. Vatanımızı korumak görevimiz." dediğini aktardı.

Eslem Varank, babasının o gece İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin önünde toplanıp darbeci askerlere karşı mücadele etmeleri için vatandaşları cesaretlendirdiğini de vurguladı.

"Bir hiç uğruna şehit olmadı, sebebi var"

Babasının vefat ettiğini öğrenince çok üzüldüğünü ifade eden Varank, "İnanması zor bir durum. Çünkü insan hiç böyle bir şeyin başına gelebileceğini düşünemiyor. Hayat hep çok güzel olacak gibi. Bir süre inanamadım ama aileme göre bu durumu daha çabuk atlattım. Kabullendim artık. 'Onsuz bir şekilde sürdürmemiz lazım' dedim. Atlatmaya çalıştım. Normal ölse eminim atlatması daha zor olurdu. Şehit olunca en azından 'bir hiç uğruna değil' diyorsunuz. Bunun en azından sebebi var, basit bir sebep de değil. O yüzden katlanması daha kolay oluyor." diye konuştu.

Varank, babasının eğlenceli bir insan olduğunu, bu yüzden beraber güldükleri anların hiç aklından çıkmadığını kaydetti. 

"Babamın anısını bana öğrettiklerini sürdürerek yaşatıyorum"

Darbe girişiminde şehit veren ailelere seslenen Varank, "Atlatmaya çalışın, bunu kafanıza bir yere oturtun. Artık yok ama bir şekilde hayat devam ediyor. Yaşamaya, devam etmeye çalışın.15 Temmuz'u yaşamış ve bundan etkilenmiş insanlara diyebileceğim tek şey de bundan gerçekten iyi bir ders çıkarmaları. Çünkü onlar bu olaydan en ufak zararlarla kurtuldular, ailelerinden hiç kimseyi kaybetmediler. 15 Temmuz'da ülkemizi kurtardık. Herkes bu olayı yeterince iyi okumalı." diye konuştu.

Varank, babasının üzerinden çıkarılan bir kaç parça kıyafetle beraber çekildikleri fotoğrafları anı olarak sakladığını ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Babamın anısını bana 14 yıl boyunca öğrettiklerini devam ettirmeye çalışarak, yaşatıyorum. Bana öğrettiği ne kadar doğru varsa bunları kendimde saklamaya çalışıyorum. Gerçekten onunla yaşadığım 14 yıl harika bir süreçti. İnsanların, aile bireylerine, annelerine, babalarına çok değer vermesi gerektiğini düşünüyorum. Kaybettikten sonra anlaşılıyor her şey."

Anahtar Kelimeler:
15Temmuz
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