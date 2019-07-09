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Yol kenarında 'tek kişilik mescit'

Bilecik-Yenişehir yolunda etrafına nazar boncukları asılan, ahşap malzemeyle sağlamlaştırarak üzeri çuvalla kaplanan "namaz kılma yeri" vatandaşların ilgisini çekiyor.

Yol kenarında 'tek kişilik mescit'

Bilecik-Yenişehir yolunda etrafına nazar boncukları asılan, ahşap malzemeyle sağlamlaştırarak üzeri çuvalla kaplanan "namaz kılma yeri" vatandaşların ilgisini çekiyor.

09 Temmuz 2019 Salı 11:22
Yol kenarında 'tek kişilik mescit'

Bilecik'te yol kenarında bir çeşmenin yanında yapılan tek kişilik "namaz kılma yeri" vatandaşlardan ilgi görüyor.

Bilecik-Yenişehir yolunda etrafına nazar boncukları asılan, ahşap malzemelerle sağlamlaştırılan, üzeri çuvalla kaplanan ve sadece bir kişinin sığabildiği kulübe, çeşme başında duran vatandaşların ilgisini çekiyor.

Sıcak havalarda su içmek için duran ve namaz vaktini kaçırmak istemeyen vatandaşlar, "Namaz Yeri" yazısı da bulunan kulübede çevredeki haşerattan korunarak rahatça ibadetini yapabiliyor.

Bursa'dan Bilecik'e giderken çeşme başında duran vatandaşlardan Ali Osman Çelikal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa böyle bir şey ile karşılaştığını belirterek, "Namaz kılma kulübesini görünce şaşırdık. Yapanlardan Allah razı olsun." dedi.

Bilecik'te kahve işleten Ramazan Çay da bunaltıcı sıcak nedeniyle yol kenarında çeşme başında durduklarını söyledi.

Çay, "Bir vatandaş mescit yapmış, insanların ibadet etmesi için. Çok da güzel olmuş. Bir vatandaş olarak görüntü çok hoşuma gitti." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Mescid
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