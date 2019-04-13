Bolu'da, 7 yaşındayken babasının ölümü üzerine annesi tarafından 2 kardeşiyle yetiştirme yurduna verilen ve burada aile sevgisinden yoksun büyüyen Kadir Bayraktar, göremediği sıcak aile ortamını, koruyucu ailesi olduğu çocuğa yaşatıyor.

Babasının küçük yaştayken ölmesi üzerine kendilerine bakamayan anneleri tarafından 2 kardeşiyle Düzce Yetiştirme Yurduna verilen ve 18 yaşına kadar kardeşleriyle devlet himayesinde büyüyen Kadir Bayraktar, yurttan ayrıldıktan sonra Bolu İl Sağlık Müdürlüğünde işe yerleştirildi.

Toplumun Temel Direği: Aile - Yetiştirme yurdunda büyüdü kimsesiz çocuğa kucak açtı

112 Acil Servis'te ambulans şoförü olarak görev yapan Bayraktar, 22 yıl önce Serpil Bayraktar ile evlendi. Çocukları olmayan Bayraktar çifti, 9 yıl önce Bolu Yetiştirme Yurduna başvurarak evlat edinmek istedi.

Bayraktar çifti, 8 yıl boyunca kendilerine sıra gelmediği için evlat edinmekten vazgeçtikleri günlerde koruyucu aile uygulamasından haberdar oldu.

Koruyucu aile olmak için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne müracaat eden Bayraktar çiftine, 6 aylık bir kız çocuğu tavsiye edildi.

Bebeğe koruyucu aile olarak sahip çıkmaya karar veren Bayraktar çifti, bir yıldan uzun süredir onu kendi canlarından öte tutarak aile sevgisini en güzel şekilde vermeye çalışıyor.

"Sevgimizi, kızımıza vermek istiyoruz"

Kadir Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 47 yaşında olduğunu, kendisinin de yetiştirme yurdunda sıcak bir aile özlemi içinde büyüdüğünü anlatarak, kendi sevgilerini aktaracakları çocukları olmadığı için evlat edinmek istediklerini söyledi.

Yaklaşık 8 yıl evlat edinmek için beklediklerini dile getiren Bayraktar, "Evimizde bir neşe olsun, küçük bir yavrumuz olsun istedik. Bunun için de koruyucu aile olmaya karar verdik. Evimize aldığımız kızımız için de en iyisinin olmasını istedik." ifadesini kullandı.

Bayraktar, kendisinin de çocukluğunda yaşadığı aile sevgisi eksikliğinin çok önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Aile yanında yetişmek ayrı bir duygu. Yurtlarda devletimiz bakıyor. Gerekli her türlü imkanımızı sağlıyor ama sevgi en önemli şey. Biz de kendi sevgimizi, koruyucu aile olarak aldığımız kızımıza da vermek istiyoruz. Bir çocuğumuzun olması da bizi daha da mutlu ediyor. Hem çocuğu olan hem de olmayan herkesin koruyucu aile konusuna eğilmesi gerekiyor. Bir çocuk kurtarmak gerçekten çok iyi ve mutluluk verici. Yurtta ya da sevgi evlerinde büyüyüp de sevgiyi yeterince alamamış çocuğa verilen her bir sevgi tohumu onun için farklı bir şey."

"Buraya gelince yüzü gülmeye başladı"

Serpil Bayraktar da koruyucu aile olarak çocuk özlemlerini giderdiklerini söyledi.

Bir çocuk sahibi olma umudunu kaybettikleri günlerde kendilerine bir fırsat verildiğini dile getiren Bayraktar, "Tam vazgeçtiğimiz anda böyle bir imkan sunuldu bize. Biz bakalım, sevgimizi verelim sonradan gitme ihtimali olsa bile bizi arar sorar diye düşündük. Bir seneden uzun süredir bizimle birlikte. O geldikten sonra evimize neşe geldi. O yokken evimiz çok sessizdi ama şimdi evde onun peşinde koşturuyoruz." dedi.

Çocuğu olan ya da olmayan herkese koruyucu aile olmayı tavsiye eden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Çocuk buraya gelince yüzü gülmeye başladı. Geldiğinde somurtup duruyordu. Çocuk oturduğu yerden kalkmaz dediler bize, şimdi hiç oturmuyor. Evde dolanıp duruyor. Bu çocuklar sevgi istiyor. Başka bir şey istemiyorlar. Zaten bu konuda devlet destek de veriyor. Ailelerin verecekleri sadece sevgileri ve ilgileri. Çocukların da zaten başka bir şeye ihtiyacı yok."

"Çocuklarımızın koruyucu ailelerle buluşmasını sağlıyoruz"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit de Bayraktar çiftine koruyucu aile oldukları için teşekkür ederek, "Kadir Bey'in özellikle bizim yurtlarımızda, yuvalarımızda büyüyüp de sonradan yine aynı durumdaki bir çocuğa koruyucu aile olması gerçekten takdire şayan bir durum." dedi.

Bolu'da 19 koruyucu ailenin 27 çocuğa aile sevgisini verdiğini anlatan Koçyiğit, "Koruyucu aile uygulamasında, sevinçlerimizi paylaşarak çoğaltmak, yine annesi, babası tarafından veya başka sebeplerle bakımları üstlenilemeyen çocuklarımızın sıcacık aile ortamında yetişmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Yaş olarak 0-18 yaş aralığında olan çocuklarımızı koruyucu ailelere verebiliyoruz ama biz özelikle küçük yaştaki çocuklarımızın koruyucu ailelerle buluşmasını sağlıyoruz. Bu sayede çocuklarımız o sıcak ve sevgi dolu aile ortamını rahatlıkla tadabiliyor." ifadesini kullandı.

Ailenin hikayesi "kamu spotu" oldu

Yetiştirme yurdunda büyüyen Kadir Bayraktar'a küçük kız çocuğunu koruyucu aile olarak veren Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkilileri, bu hikayeyi tüm Türkiye'nin öğrenmesi için çalışma başlattı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinden (BAİBÜ) bir akademisyenin desteğiyle Kadir Bayraktar'ın hayat hikayesi dinlenerek, senaryo yazıldı.

Yazılan senaryo, geçen ay BAİBÜ'de görevli akademisyenlerden oluşan oyuncular ve yapım ekibi tarafından görüntülenerek, koruyucu aile uygulamasının özendirilmesi amacıyla kamu spotu olarak hazırlandı.

Hazırlanan kamu spotunun önümüzdeki günlerde televizyonlarda yayınlanacağı öğrenildi.