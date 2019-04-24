Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 16°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
96142
ALTIN
241.370
DOLAR
5.8753
STERLİN
7.6072
EURO
6.5757
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: AB'nin üyelik için Türkiye ile oynadığı oyunlar saygısızlık
Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto: AB'nin...
'S-400'ler NATO sistemlerini düşman olarak görmeyecek'
'S-400'ler NATO sistemlerini düşman olarak...
Dört askerin şehit olduğu bölgeye hava harekatı
Dört askerin şehit olduğu bölgeye...
LGS için yeni örnek soru kitapçığı yayımlandı
LGS için yeni örnek soru...
Fenerbahçe Beko seride öne geçti
Fenerbahçe Beko seride öne geçti

'Yerdeki gökkuşağı'na turist ilgisi

Konya'da bir firmaya ait 500 dönüm büyüklüğündeki lale tarlasına, çiçeklerin açmasıyla oluşan renk cümbüşünü görmek için yerli ve yabancı turistler akın ediyor.

'Yerdeki gökkuşağı'na turist ilgisi

Konya'da bir firmaya ait 500 dönüm büyüklüğündeki lale tarlasına, çiçeklerin açmasıyla oluşan renk cümbüşünü görmek için yerli ve yabancı turistler akın ediyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
24 Nisan 2019 Çarşamba 18:11
'Yerdeki gökkuşağı'na turist ilgisi

Konya'da bir firmaya ait 500 dönüm büyüklüğündeki lale tarlası, son iki haftada binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğradı.

Kent merkezine 50 kilometre mesafedeki, Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesi'nde Asya Lale firmasına ait, 130 çeşit lalenin üretildiği tarla, Türkiye'nin dört bir köşesinden binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Fotoğraf tutkunlarının büyük ilgi gösterdiği, "yerdeki gökkuşağıolarak nitelendirilen lale tarlasında fotoğrafçılar, en iyi kareyi yakalayabilmek için birbirleriyle yarışıyor.

Drone ile tarlayı farklı açılardan görüntülemeye çalışan fotoğraf meraklıları, gökkuşağını andıran renk demetini ölümsüzleştirmek istiyor.

Yaklaşık 50 milyon lalenin üretildiği tarlada görsel şöleni görmek için Rusya, Ukrayna, Almanya ve İtalya başta olmak üzere onlarca ülkeden binlerce turist geliyor.

"Görmek isteyenlerin 29 Nisan'a kadar gelmeleri gerek"

Firma yöneticisi Rüya Üstdeğerli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 500 dönüm arazide 50 milyon lale soğanı üretimi yaptıklarını söyledi.

Eylül ve ekim aylarında lale soğanının toprakla buluşturulduğunu anlatan Üstdeğerli, nisan ayı sonlarında ise hasadın gerçekleştirileceğini bildirdi.  

Üstdeğerli, tarlaya ziyaretçi ilgisinin her geçen yıl arttığını belirterek, şöyle konuştu:

"Bu yıl soğuktan dolayı laleler biraz stresli. Güneşi görmesi gerekiyor. Soğuk ve sıcak havalar bu yıl biraz karıştı. O yüzden bazı laleler açmadı. Güneşi görememesinden dolayı bu durumla karşılaştık. Aslında bir kısmının açıp, diğerlerinin zamanla açacak olması daha fazla misafirimizin bu görsel şöleni görmesini sağladı. Ay sonunda 'taç kırma' denilen yöntemle hasat edeceğiz. Mayıs ayında ise soğanları toplayacağız. Bu yıl daha fazla ziyaretçi geldi. Bundan da çok mutluyuz."

Üstdeğerli, lale tarlasında görsel şöleni görmek isteyenlerin 29 Nisan'a kadar gelmeleri gerektiğini, akabinde çiçek kırımının yapılacağını aktardı. 

Yabancı turistlerin ilgisi büyük

Kente Antalya'dan gelen Rus, Fransız, Alman, İtalyan ve Avusturyalı turistler, tarlada gördükleri manzara karşısında hayranlıklarını dile getirdi.

Kafilede yer alan Svetlana Odnovolenko gün boyu burada vakit geçirdiğini belirterek, "Rusya'dan her yıl Antalya'ya gezmeye geliyorum. Denizi çok seviyorum. Lale bahçesinin görselliği beni çok etkiledi. Buranın nerede olduğunu herkes çok merak ediyordu. Devasa bir lale tarlası, muhteşem. Her renkten milyonlarca çiçeği bir arada görmekten çok mutluyum." diye konuştu. 

Nikolai Pavel ise lale bahçesinin dünyaca ünlü olduğuna işaret ederek, "Farklı ülkelerden arkadaşlarla buraya geldik. Rusya, Ukrayna ve Özbekistan'dan gelenler var. Burayı internetten öğrendik. Çok bilinen bir yer, fazlaca görselleri yer alıyor. Bence Türkiye'nin bilinen yerlerinden. Uzunca zamandır gelmeyi istiyorduk, bugün buradayız. Çok güzel, muhteşem. Binlerce kare fotoğraf çektik." değerlendirmesinde bulundu:

Anahtar Kelimeler:
Gökkuşağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Osmanlı şerbetleri 'Şerbet-i Fünun'da yaşayacak
Osmanlı şerbetleri 'Şerbet-i Fünun'da yaşayacak
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Mehmetçik insanlık değerlerini savunmuş, korumuş ve kurtarmıştır
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: Mehmetçik insanlık değerlerini savunmuş, korumuş ve kurtarmıştır
'Meçhul Asker Mezarı'nın göz yaşartan hikayesi
'Meçhul Asker Mezarı'nın göz yaşartan hikayesi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim