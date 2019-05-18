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Yemenli aile 5 üyesini mayınlara kurban verdi

Savaş mağduru Yemenli İbrahim Hasan Ali Cadul, 10 kişilik ailesinden 5 kişiyi Husilerin döşedikleri mayınlar nedeniyle kaybetti.

Yemenli aile 5 üyesini mayınlara kurban verdi

Savaş mağduru Yemenli İbrahim Hasan Ali Cadul, 10 kişilik ailesinden 5 kişiyi Husilerin döşedikleri mayınlar nedeniyle kaybetti.

Editör
Editör
18 Mayıs 2019 Cumartesi 01:00
Yemenli aile 5 üyesini mayınlara kurban verdi
İstanbul

Yıllardır süren iç savaş sebebiyle büyük bir insani felaketin yaşandığı Yemen'de çatışan tarafların yerleştirdiği mayınlar da sivil can kayıplarına neden olmaya devam ediyor.

Çatışmalar yüzünden ailesiyle Hudeyde'den kaçarak Marib'teki El-Cufeyne kampına sığınan İbrahim Hasan Ali Cadul, savaşın siviller üzerindeki acı sonuçlarına en yakından şahitlik edenlerden biri.

Hudeyde'nin güneyindeki El-Hays ilçesinin kırsal bölgesinde 10 kişilik ailesinden 5 kişiyi mayınlara kurban verdikten sonra geride kalanlarla bir ay önce ülkenin orta kesimindeki Marib'e gelen 58 yaşındaki Cadul, yaşadıklarını AA muhabirine anlattı.

Cadul, savaş başladıktan bir süre sonra çatışmaların yaşadıkları bölgeye de sıçradığını ve hayatlarının tamamen değiştiğini belirtti.

Husilerin Hays kırsalını ele geçirdiğini ve zaten zor olan hayat şartlarının savaşla birlikte daha da zorlaştığını söyleyen Cadul, insanların evlerden kolay kolay çıkamaz hale geldiğini, bazı bölgelerde gıda sıkıntısı yaşandığını ve suların da sadece çok kısıtlı zamanlarda geldiğini aktardı.

Husilerin kontrolü altındaki bölgelere insani yardımların veya yardım kuruluşlarının giremediğine bu sebeple açlığın daha da arttığına işaret eden Cadul, hükümet güçlerinin kontrolündeki Hays merkezinde insani durumun kırsala göre daha iyi olduğunu dile getirdi.

Ailesinden 5 kişiyi mayınlar sebebiyle kaybetti

Yaşadıkları bölgede sıkıntıların artmasının ardından ailesinin bir kısmının birkaç ay önce Hays'a göç etmek istediğini ifade eden Cadul, 2 oğlu, gelini, yeğeni ve yeğeninin eşinin Hays için yola çıktıklarını, ancak Husilerin döşedikleri mayınların patlaması sonucu 5'inin de hayatını kaybettiğini söyledi.

Yaşamını yitirenlerin hepsinin sivil olduğunu vurgulayan acılı baba, "Hepsi mayınlardan öldü. İlk başta naaşlarını toplamamıza izin vermediler ancak daha sonra aracılar koyarak izin alabildik. Naaşları mayınların olduğu bölgeden çıkardık ve etrafa saçılan parçaları sabah namazından yatsı namazına kadar topladıktan sonra oraya defnettik." dedi.

Mayınlardan dolayı Hays'a gidemeyen ve bu yolda çocuklarını kaybeden İbrahim Cadul, bazı tanıdıklarının bulunduğu Marib'e göçmeye karar verdiğini ifade etti.

5 günlük yolculuk

Evlerini ve sahip oldukları her şeyi geride bıraktıklarını belirten Yemenli yaşlı adam, "Husilerin olduğu taraftan geçmek için araba tuttum. Mayınlı arazinin tersi istikametinde Husiler vardı ve mecburen buradan geçmek zorunda kaldık." dedi.

Yolun 5 gün sürdüğünü aktaran Cadul, şöyle devam etti:

"Yolun bir kısmını araçla geldik daha sonra araçtan indik, bir süre yürüdük ve insanlardan yiyecek ve yol için para istedik. Sonra yine bir süre araçla bir süre yayan yol alarak Marib'e kadar geldik. Marib'te hiç kimseyi tanımıyordum ama burada Hudeyde'den gelen aileleri bulduk. Hudeydeli bir ailenin yanına sığındık."

Kızı ve karısı kanser hastası

Kızının ve karısının kanser hastası olduğunu söyleyen Cadul, kızının başının bir kısmını açarak, "İşte saçları döküldü tedavi ettiremiyoruz. Yürüyemiyor, çadırın içinde bile bir yerden bir yere gidemiyor." diye konuştu

Savaş mağduru Yemenli, "Ne bir çadırım ne bir evim ne oturacak bir yerim var. Hays'tayken bir evim vardı kendime yetecek rızkım vardı ama savaştan dolayı hiç bilmediğim bir yere Marib'e gelmek zorunda kaldım." ifadelerini kullandı.

Kıyafetinin dahi olmadığını ve her türlü yardıma muhtaç durumda olduklarını söyleyen Cadul, çadır, kıyafet ve karısı ile kızının tedavi ettirilmesini istediğini aktardı.

Yemen'de insani kriz çözüm bekliyor

Yemen'de Husiler ile hükümet güçleri arasında 4 yılı aşkın süredir yaşanan çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirdi. Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz de korkunç boyutlara ulaştı.

BM'ye göre dünyanın en büyük insani krizlerinden birinin yaşandığı Yemen'de, nüfusun yarısını oluşturan 10 milyon kişi kıtlık riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Ülkede 22 milyondan fazla insan yardıma ve korumaya ihtiyaç duyuyor.

Pek çok alanda insani kriz yaşanılan ülkede, temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksiklik gibi nedenlerle kolera başta olmak üzere salgın hastalıklar her geçen gün artıyor. 

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