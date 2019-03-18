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Yeğeninin teklifiyle 60 yaşında üniversiteli oldu

﻿﻿﻿Sinop'ta yaşayan Mine Batur, geçen yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan yeğeninin teklifi üzerine girdiği YKS'de başarı sağlayarak 60 yaşında kazandığı üniversitede öğrenimini sürdürüyor.

Yeğeninin teklifiyle 60 yaşında üniversiteli oldu

﻿﻿﻿Sinop'ta yaşayan Mine Batur, geçen yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) hazırlanan yeğeninin teklifi üzerine girdiği YKS'de başarı sağlayarak 60 yaşında kazandığı üniversitede öğrenimini sürdürüyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
18 Mart 2019 Pazartesi 11:33
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Yeğeninin teklifiyle 60 yaşında üniversiteli oldu

Uzun yıllar Antalya'da özel bir şirkette çalışan ve yaklaşık dört yıl önce emekli olup eşiyle Sinop'a yerleşen bir çocuk annesi Mine Batur, boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla çeşitli sosyal aktivitelerle ilgilendi. 

Tiyatro eğitimi de alıp amatör tiyatro oyunlarında sahneye çıkan Batur, geçen yıl YKS'ye hazırlanan yeğenine destek olmaya başladı.

Yeğeninin "Gel beraber sınava girelim" teklifini kabul eden Batur, onunla birlikte sınavlara hazırlandı.

Batur, ders çalışmaya başladıktan sonra zaman zaman yaşadığı zorluklar nedeniyle vazgeçme noktasına gelse de yeğeninin desteğiyle yoluna devam etti.

Girdiği sınavda başarılı olan Batur, Sinop Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe Bölümü'nü kazandı.  

"Yeğenim olmasa üniversite hayalim yoktu"

Kaydını yaptırıp başladığı Muhasebe Bölümü birinci sınıfta eğitimini sürdüren Mine Batur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okumanın yaşı bulunmadığına inanan biri olarak 60 yaşında üniversiteyi kazandığını söyledi.

Uzun yıllar çalıştıktan sonra emeklilik hayatını Sinop'ta sürdürdüğünü belirten Batur, boş zamanlarında da YKS'ye hazırlanan yeğenine destek olmaya çalıştığını anlattı.

Hayatı boyunca boş durmayı sevmediğini dile getiren Batur, şöyle devam etti:

"Açıkçası yeğenim olmasa üniversite hayalim yoktu çünkü hiç okumamış bir insan değilim, lise mezunuydum. Emekli olduktan sonra da farklı uğraşlar bulmuştum kendime ancak yeğenim bir gün, 'Hala, gel beraber sınava girelim' deyince biraz düşündüm, sonra kabul ettim. Hazırlanırken soruları ilk gördüğümde önce vazgeçtim ama yeğenimin 'Yaparsın' diyerek bana cesaret vermesiyle gayret ederek sınavı kazandım."

Tercih yaparken sadece Sinop Üniversitesini yazdığını dile getiren Batur, şunları kaydetti:

"Şimdi üniversiteli oldum. Derslere gidip geliyoruz. Güzel bir ortam var. Hocalarımızın tamamı bize en iyisini vermeye çalışıyor. Hepsini çocuklarım olarak gördüğüm sınıf arkadaşlarımla aramda güzel bir diyalog var. Yeri geldiği zaman ben onlara, onlar da bana yardımcı oluyor. Hayat tecrübem onlara göre fazla. Sorunları olduğu zaman çözmeye çalışıyoruz. Okumanın yaşı gerçekten yokmuş."  

"Sınıfta herkesle konuşabilen tek insan"

Mine Batur'un sınıf arkadaşı İlayda Aysan da Batur'un kendileri için çok değerli olduğunu söyledi.

Yolun henüz başında oldukları için Batur'un karşılarında güzel bir örnek oluşturduğunu vurgulayan Aysan, "Mine abla sınıfta herkesle konuşabilen tek insan. Öz güveni çok yüksek ve derslerde de başarılı. Özel sıkıntılarımız olduğunda kendisine danışıyoruz. Sağ olsun, bize her zaman yardımcı oluyor." ifadesini kullandı.

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