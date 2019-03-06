Yarın Regaip Kandili

Ankara

İslam aleminde rahmeti ve bereketi bol üç ayların habercisi kabul edilen Regaip Kandili, yarın idrak edilecek.

İslam dünyası için büyük öneme sahip üç aylardan, recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece idrak edilen Regaip Kandili, "rahmet ve bereket gecesi" olarak kabul ediliyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Regaip Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Ankara'da Beştepe Millet, Diyarbakır'da Kurşunlu, Giresun'da Sarayburnu, Bursa'da Ulu, Konya'da Hacı Veyiszade ve Kapu ile İstanbul'da Fatih ve Eyüp Sultan camilerindeki özel programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi Rifat Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İbn Ömer'in rivayeti ve İmam Şafii'nin aktardığına göre, recep ayının ilk gecesi, cuma geceleri, şaban ayının 15'inci ile ramazan ve kurban bayramlarının gecelerinde yapılan duaların geri çevrilmeyeceğini belirtti.

"Güzel günlerin başlangıcı olması açısından önemli"

Recep ayının ilk perşembe gününü cumaya bağlayan gece Regaip Kandili'nin idrak edileceğini ifade eden Oral, Arapça kökenli "regaip" kelimesinin Türkçe karşılığının "rağbet edilen" ve "arzulanan" anlamına geldiğini bildirdi.

Oral, şunları kaydetti:

"Rağbet ve arzu edilen güzel günlere bir başlangıç olarak müminler gece ibadetlere yönelir, istiğfar, dua ve zikir eder. Kur'an-ı Kerim okuyarak bu şekilde bir başlangıç ve hazırlık olur. Zaman zaman insanlardan duyarız, kendilerinden şikayet ederler, 'Bir türlü tam namaz kılamıyorum, günahlardan uzaklaşamıyorum' diye. Regaip Kandili ile yeniden hayatımızda aydınlık bir zaman oluşsun diye işte bu gece bir fırsat. İnsanlar akrabalarını, eş ve dostlarını ararlar. Regaip Kandili, güzel günlerin başlangıcı olması açısından bizim için çok önemli."