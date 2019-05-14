Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
87644
ALTIN
250.511
DOLAR
6.0134
STERLİN
7.7049
EURO
6.7370
'Bu heyecan olduğu müddetçe önümüzde kimse duramaz'
'Bu heyecan olduğu müddetçe önümüzde...
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi
Almanya'da Türkiye merkezli ilk üniversite kuruldu
Almanya'da Türkiye merkezli ilk üniversite...
Sandıkta usulsüzlük iddiası soruşturmaları birleştirildi
Sandıkta usulsüzlük iddiası soruşturmaları birleştirildi
YSK Başkanı Güven: 31 Mart seçimindeki şartlarla seçime gidilecek
YSK Başkanı Güven: 31 Mart...

'Wing tsun' ustalığından dizi oyunculuğuna

"Payitaht Abdülhamid" dizisi ile tanınan "Wing tsun" ustası sifu Salman Ataş, "Amacım burada savaş sanatlarını gerçekten doğru bir enerjiyle beyaz perdeye taşımak." dedi.

'Wing tsun' ustalığından dizi oyunculuğuna

"Payitaht Abdülhamid" dizisi ile tanınan "Wing tsun" ustası sifu Salman Ataş, "Amacım burada savaş sanatlarını gerçekten doğru bir enerjiyle beyaz perdeye taşımak." dedi.

Editör
Editör
14 Mayıs 2019 Salı 23:09
'Wing tsun' ustalığından dizi oyunculuğuna
İstanbul

Çocuk yaşta gittiği Almanya'da "Wing tsun" öğrenmeye ve öğretmeye başlayan sifu Salman Ataş, aynı disiplini 6 yıldır Türkiye'de sürdürüyor.

Ataş, "wing tsun"un yanı sıra "chi kung" ve "escrima" gibi sanatlara da ağırlık verirken, eğitimlerinde Türkçe ile beraber İngilizce, Almanca ve Fransızca dil seçenekleri sunuyor.

Adını, TRT 1'de yayımlanan "Payitaht Abdülhamid" dizisiyle duyuran Ataş, kendisi konuşmayan ama devleti için yumruklarını konuşturan "Kaşgarlı Nadir Bey" karakterini canlandırıyor.

Savaş ve sağlık sanatlarıyla oyunculuk serüvenini AA muhabirine anlatan Ataş, kimliğinde birkaç yaş büyük yazılmış olsa da 1969 doğumlu olduğunu ve 3 yaşında Almanya'ya gittiğini söyledi.

"Zamanı kırmaya çalışıyorsunuz"

Ataş, orada inşaat mühendisliği eğitimi aldığını belirterek, "13 yaşında savaş sanatlarına başlamıştım, 6 sene önce Türkiye'ye dönüş yaptım. Amacım burada savaş sanatlarını gerçekten doğru bir enerjiyle beyaz perdeye taşımak. Uzak Doğu, Çin ve Hollywood'da bizim de yapabileceğimizi ifade etmekti." diye konuştu.

Yaklaşık 23 yıldır Uzak Doğu savaş ve sağlık sanatı ustası olduğunu vurgulayan Ataş, Türkiye'de ilk olarak "wing tsun" sanatıyla ilgili okullar açtığını ve eğitim vermeye başladığını dile getirdi.

Ataş, 300 yıllık bir geçmişi olan "wing tsun"un detaylarından bahsederek, şöyle devam etti:

"Amacım aslında çocukların, kadınların, görme ve bedensel engelli olan herkesin bu sanatı yapabileceğini ifade etmekti. Aynı anda 3 hareket yapabiliyoruz. Bu ne demektir? Tekme atabiliyorsunuz, korunabiliyorsunuz ve yumruk atabiliyorsunuz. Yani zamana karşı savaşıyorsunuz, zamanı kırmaya çalışıyorsunuz. Bu da 3 boyut içerisinde oluyor. Derinlik, genişlik, yükseklik, dördüncü boyut da zamanı ilave ediyoruz. Onun için rakibiniz sizi tanımadığı zaman size asla karşılık ya da tepki veremez."

"İlk sahnede yönetmen ve oyuncular şaşırdı"

Profesyonel anlamda "Payitaht Abdülhamid"in ilk televizyon projesi olduğunu anlatan Salman Ataş, "Kaşgarlı Nadir Bey'in çok gizemli bir karakteri var. Aslında felsefe ve tasavvufa inanan bir karakter. Hiçbir şey ifade etmeden anında tepki ve karar veren, her şeyi öngören bir karaktere sahip. Çocukları çok seven, haksızlığa asla boyun eğmeyen biri. Hareketleri her zaman doğru yöndedir. Kaşgar Dağı'nda yaşadığı için orada bu sanatı öğrenmiş. Sonra Payitahta geri dönüp, yardımsever olduğundan birilerine yardım etme amacıyla bu yolu seçip yürümeye başlamış." ifadelerini kullandı.

Ataş, dizideki ilk aksiyon sahnesinde yönetmen ve oyuncuların, hareketlerinin hızına şaşırdığını ama daha sonra kamera önü ve kamera arkası ekibin bu duruma alıştığını belirtti.

Set arkadaşlarına fizik tedavi yapıyor

Bir ustadan aldığı "sifu" unvanının "Kungfu babası" anlamına geldiğini anlatan ve setteki çalışma arkadaşlarının sağlığıyla da ilgilendiğine dikkati çeken Ataş, şunları kaydetti:

"Omzum ağrıyor, kolum ağrıyor, belim ağrıyor derken ben onlara fizik tedavi uygularım. Bütün setin aşağı yukarı yüzde 99'una bir dokunuşum vardır. Hepsine bir tedavi yaparım. Herkes de çok memnun oluyor zaten. Benim istediğim aslında sete olumlu bir enerji vermek. Oradaki negatif enerjileri pozitife dönüştürmek. Bizim sanatımızda da ruh ve bedeni eşitlemek var. Bu çok mühim. Bu Uzak Doğu ya da Çin felsefesine ait olsa da bütün inançlarda pozitif ve olumlu her şey eşittir. Asla hiçbir ayrım yapılmaması gerekir. Orada mühim olan, sonunda iyi bir insan olmak."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ordu'da heyelanlı bölgedeki 15 ev yıkıldı
Ordu'da heyelanlı bölgedeki 15 ev yıkıldı
Engelliler çayda çıra farkındalık yürüyüşü düzenledi
Engelliler çayda çıra farkındalık yürüyüşü düzenledi
Kök hücre tedavisiyle ayağa kalkmak istiyor
Kök hücre tedavisiyle ayağa kalkmak istiyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim