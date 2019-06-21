Vatan hasreti 69 yıl sonra son buldu

Türkiye'nin Buenos Aires Büyükelçiliği ve Türk Hava Yolları (THY) iş birliğiyle, doğduğu toprakları ziyaret etme imkanı bulan Kazes, kızı Silvia ve torunu Cinthia Kazes ile 23 Mayıs akşamı İstanbul'a geldi.

Kökeni, İspanya'dan Osmanlı topraklarına göçen Sefarad Yahudilerine dayanan Kazes, 16 yaşındayken eşiyle Arjantin'e gitti. O günden bu yana Türkiye'yi ziyaret edemeyen, kendi isteğiyle Arjantin kimliği de almayan Kazes'in en büyük hayali gerçek oldu.

Türk pasaportuyla geldiği ülkesinde İstanbul'dan sonra eşi Naftali Kazes ile evlendiği Gelibolu'ya ulaşan Kazes, duygu dolu anlar yaşadı. Gelibolu'da öğrenimin gördüğü Namık Kemal Ortaokulunu ziyaret eden Kazes, ardından ilçe kaymakamlığına geçti. Daha sonra iskeledeki bir restoranda öğle yemeği yiyen aile, Marmara Denizi'nin eşsiz maviliği ile çevresindeki manzarayı izleyip bu anları cep telefonları ile çektikleri fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.

Gelibolu'da oturdukları evin sokaklarında dolaşan Raşel Kazes, ardından kordon boyuna inip "kara kaldırım" olarak nitelediği yollara 69 sene sonra yeniden bastı.