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Van kedileri sağır değilmiş

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yapılan araştırmada, sağır olarak bilinen Van kedilerinin yüzde 86 oranında işittiği ortaya çıktı.

Van kedileri sağır değilmiş

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yapılan araştırmada, sağır olarak bilinen Van kedilerinin yüzde 86 oranında işittiği ortaya çıktı.

04 Temmuz 2019 Perşembe 16:11
Van kedileri sağır değilmiş

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezinin yaptığı araştırmada Van kedilerinin yüzde 86 oranında işittiği belirlendi.

YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, farklı renkteki gözleri, duygusallığı, cana yakınlığı, beyaz ipeksi kürkü, aslan yürüyüşü ve suya düşkünlüğüyle bilinen Van kedisinin işitme özelliğinin belirlenmesi için başlattığı çalışmayı tamamladı. 6 yıl boyunca 300 kedi üzerinde yapılan araştırma sonucunda, Van kedilerinin en düşük sesleri bile işittiği tespit edildi.

"Van kedileri sağır değil"

Araştırmanın sonucuyla ilgili Kedi Villası’nda gazetecilere açıklama yapan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, tıp fakültesinin de desteğiyle yapılan çalışmanın sonucunun heyecan verici olduğunu söyledi.

Van kedilerinin kentin önemli simgelerinden olduğunu vurgulayan Şevli, "Bugüne kadar Van kedilerinin sağırlığıyla ilgili bilinenlerin gerçek olmadığı, tam aksine başında benek bulunan Van kedilerinin iyi işittiği tespit edildi. Araştırma sonuçlarıyla Van kedilerinin sağır olmadığı ortaya çıktı. Bu, 2004 yılında Van kedilerinin tesciliyle ilgili yapılan özellikler arasına işlenecek." dedi.

"300 kedi üzerinde araştırma yaptık"

YYÜ Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya ise çok meşakkatli bir sürecin ardından çalışmayı tamamladıklarını aktardı.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kedilerin sağırlığı üzerine çalışan tek merkez olduklarını belirten Kaya, "En son teknolojiyle çalışıyoruz. Bu çalışmamız 6 yıl sürdü. 300 kedi üzerinde çalışma yaptık. Anne ve babası sağır olmayan hayvanlar üzerinde çalıştık ki net sonuçlar elde edebilelim. Her yıl bu çalışmaya yeni veriler eklemeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Van kedisinin sağır olduğuna dair yanlış algının değişmesi için bu çalışmayı yaptıklarını dile getiren Kaya, araştırmanın sonuçlarıyla ilgili şu bilgileri verdi:

"Bugüne kadar elimizde bilimsel bir veri yoktu. Dolayısıyla yaptığımız çalışmada en son teknolojik cihazları kullanarak yaptığımız testlerde Van kedilerinde sağırlık oranının totalde yüzde 14,33 olduğunu belirledik. Araştırmada mavi gözlü kedilerin bu sağırlığa meylinin daha fazla olduğu, kafasında siyah benek olan kedilerde de sağırlığın bulunmadığı ortaya çıktı. Van kedilerinin yüzde 86 oranında çok iyi derecede işittiğini tespit ettik. Araştırma sonucunda dünyada 20'ye yakın beyaz kedi ırkı içinde en düşük sağırlık oranının Van kedilerinde olduğunu ortaya koyduk. Bu nedenle yanlış algının bundan sonra düzeleceğine inanıyoruz. Van kedilerinin sıfır desibelde dahi yüzde 63 işittiği ortaya çıktı. Yani en ufak bir sesi bile duyabilen bir kedinin sağır olarak adlandırılması bizim için talihsizlikti, biz de bunun böyle olmadığını ortaya çıkardık."

Anahtar Kelimeler:
Van Kedisi
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