Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN BİLİM TİCARET Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
102892
ALTIN
229.063
DOLAR
5.4619
STERLİN
7.2523
EURO
6.1802
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

Ünlü futbol yıldızı hayatını kendisi gibi yetim büyüyen çocuklara adadı

TDV Uluslararası İyilik Ödülü'ne layık görülen Mali asıllı 42 yaşındaki dünyaca ünlü eski futbolcu Frederic Omar Kanoute, kendi adına kurduğu vakıf aracılığıyla hayatını kendisi gibi yetim büyüyen çocukların bakımına adadı.

Ünlü futbol yıldızı hayatını kendisi gibi yetim büyüyen çocuklara adadı

TDV Uluslararası İyilik Ödülü'ne layık görülen Mali asıllı 42 yaşındaki dünyaca ünlü eski futbolcu Frederic Omar Kanoute, kendi adına kurduğu vakıf aracılığıyla hayatını kendisi gibi yetim büyüyen çocukların bakımına adadı.

Emre Köse
Emre Köse
15 Mart 2019 Cuma 11:22
9 Okunma
Ünlü futbol yıldızı hayatını kendisi gibi yetim büyüyen çocuklara adadı
Ankara

Türkiye Diyanet Vakfı (TDVUluslararası İyilik Ödülü'ne layık görülen Mali asıllı 42 yaşındaki dünyaca ünlü eski futbolcu Frederic Omar Kanoute, kendi adına kurduğu vakıf aracılığıyla hayatını kendisi gibi yetim çocukların bakımına adadı.

Fransa'da doğan, babası gibi yetim büyüyüp 20'li yaşlarda İslam'ı seçen Kanoute, Mali sokaklarında gördüğü fakir çocuklardan etkilenerek yetim merkezi inşa etme hayalini gerçekleştirdi.

İspanya'nın Sevilla takımına 2006'da transfer olmadan önce burada mescit olarak kullanılan ve sahibi tarafından boşaltılması istenen bir tesisi satın alıp Müslümanların kullanımına tahsis eden Kanoute, yaptığı çalışmalarla Türkiye Diyanet Vakfının İyilik Ödülü'ne layık görüldü. Kanoute, 13 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programda ödülünü aldı.

Kanoute, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinde hem Müslüman hem de Hristiyan kişilerin bulunduğunu belirterek İslam'ı seçmenin hayatının dönüm noktası olduğunu söyledi.

Müslüman olduktan sonra dünyaya bakış açısı ile insanlarla ilişkisinin değiştiğini aktaran Kanoute, "İslam'ı kabul etmemde en büyük etkenlerinden biri iyilik konusuna verilen önem. İslam'ı kabul ettiğimden beri yardım ve dayanışma faaliyetleri hayatımın bir parçası olarak devam ediyor. Hayatın gayesini düşündürme açısından bu iyilik faaliyetleri önemli bir nokta teşkil ediyor. İslam, sahip olduklarını insanlarla paylaşmayı teşvik ediyor." diye konuştu.

"Savunmasız ve yetim çocuklara bakılıyor"

Kanoute, Mali sokaklarında gördüğü fakir çocuklardan etkilenip yetim merkezi inşa etme hayalini gerçekleştirdiğini anlatarak burada savunmasız çocuklar ve kendisi gibi yetim büyüyenlere bakıldığını söyledi.

Bu merkezde 5-17 yaş arası 90 çocuğun yardım, okul, tarım ve ticaret gibi alanlardaki projelerden faydalandığını ifade eden Kanoute, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Sevilla takımına gitmeden bir yıl önce her Müslüman gibi nerede helal et bulunur, dolaşılır, namaz kılınır araştırdım. Bu araştırmayı yaparken namaz kılınan tesisle karşılaştım. Öğrendim ki Müslüman topluluğu bu binayı elinden yitirecek çünkü o tesis kiralıktı çünkü tesisin sahibi onları çıkaracaktı. Tek çözüm mülkü satın almaktı. Allah'ın izniyle bu işi çözmek bize nasip oldu. Bu mescidi kurtarmak ve bu şerefe nail olmak açısından kendimi şanslı hissediyorum. Sevilla'da 700 yıl sonra yeni bir mescit inşa projesi var. Bu yeni mescidin inşasında farkındalık oluşturmak için onlara fon sağladım."

"Paylaşmak, dağıtmak sizden bir şey götürmez"

Kanoute, TDV tarafından bu yıl "Uluslararası İyilik Ödülleri"ne layık görüldüğünü anımsatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'ye teşekkür etti.

Ödül verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kanoute, "Yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri çok önemli. Materyalizme odaklanarak iş arenasında başarı kovalama, para biriktirme yerine yardımlaşma ve paylaşma yolu insanlar tarafından teşvik ve takip edilecek. Bu, bizim yapabileceğimiz en iyi iştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kanoute, Erdoğan ile ödül töreninde kısa bir sohbet imkanı bulduğunu belirterek "Türkiye, insanlara yardım eden projelerde yer alan ve mültecilere yardım sağlayan bir ülke. Paylaşmak, dağıtmak sizden bir şey götürmez. Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor, paylaştıklarınız size fazlasıyla geri döner. Sizin mevcudunuzu katlar. Bugün de Türkiye için olan budur." dedi.

Anahtar Kelimeler:
TDVYetim
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Görme engellilerden sahnede 'gözü pek' performans
Görme engellilerden sahnede 'gözü pek' performans
Otizimli milli yüzücünün hedefi Tokyo 2020
Otizimli milli yüzücünün hedefi Tokyo 2020
Filistinli doktor Diyarbakır'da şifa dağıtıyor
Filistinli doktor Diyarbakır'da şifa dağıtıyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim