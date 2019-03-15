Ünlü futbol yıldızı hayatını kendisi gibi yetim büyüyen çocuklara adadı

Ankara

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Uluslararası İyilik Ödülü'ne layık görülen Mali asıllı 42 yaşındaki dünyaca ünlü eski futbolcu Frederic Omar Kanoute, kendi adına kurduğu vakıf aracılığıyla hayatını kendisi gibi yetim çocukların bakımına adadı.

Fransa'da doğan, babası gibi yetim büyüyüp 20'li yaşlarda İslam'ı seçen Kanoute, Mali sokaklarında gördüğü fakir çocuklardan etkilenerek yetim merkezi inşa etme hayalini gerçekleştirdi.

İspanya'nın Sevilla takımına 2006'da transfer olmadan önce burada mescit olarak kullanılan ve sahibi tarafından boşaltılması istenen bir tesisi satın alıp Müslümanların kullanımına tahsis eden Kanoute, yaptığı çalışmalarla Türkiye Diyanet Vakfının İyilik Ödülü'ne layık görüldü. Kanoute, 13 Mart'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen programda ödülünü aldı.

Kanoute, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ailesinde hem Müslüman hem de Hristiyan kişilerin bulunduğunu belirterek İslam'ı seçmenin hayatının dönüm noktası olduğunu söyledi.

Müslüman olduktan sonra dünyaya bakış açısı ile insanlarla ilişkisinin değiştiğini aktaran Kanoute, "İslam'ı kabul etmemde en büyük etkenlerinden biri iyilik konusuna verilen önem. İslam'ı kabul ettiğimden beri yardım ve dayanışma faaliyetleri hayatımın bir parçası olarak devam ediyor. Hayatın gayesini düşündürme açısından bu iyilik faaliyetleri önemli bir nokta teşkil ediyor. İslam, sahip olduklarını insanlarla paylaşmayı teşvik ediyor." diye konuştu.

"Savunmasız ve yetim çocuklara bakılıyor"

Kanoute, Mali sokaklarında gördüğü fakir çocuklardan etkilenip yetim merkezi inşa etme hayalini gerçekleştirdiğini anlatarak burada savunmasız çocuklar ve kendisi gibi yetim büyüyenlere bakıldığını söyledi.

Bu merkezde 5-17 yaş arası 90 çocuğun yardım, okul, tarım ve ticaret gibi alanlardaki projelerden faydalandığını ifade eden Kanoute, sözlerine şöyle sürdürdü:

"Sevilla takımına gitmeden bir yıl önce her Müslüman gibi nerede helal et bulunur, dolaşılır, namaz kılınır araştırdım. Bu araştırmayı yaparken namaz kılınan tesisle karşılaştım. Öğrendim ki Müslüman topluluğu bu binayı elinden yitirecek çünkü o tesis kiralıktı çünkü tesisin sahibi onları çıkaracaktı. Tek çözüm mülkü satın almaktı. Allah'ın izniyle bu işi çözmek bize nasip oldu. Bu mescidi kurtarmak ve bu şerefe nail olmak açısından kendimi şanslı hissediyorum. Sevilla'da 700 yıl sonra yeni bir mescit inşa projesi var. Bu yeni mescidin inşasında farkındalık oluşturmak için onlara fon sağladım."

"Paylaşmak, dağıtmak sizden bir şey götürmez"

Kanoute, TDV tarafından bu yıl "Uluslararası İyilik Ödülleri"ne layık görüldüğünü anımsatarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'ye teşekkür etti.

Ödül verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kanoute, "Yardımlaşma ve dayanışma faaliyetleri çok önemli. Materyalizme odaklanarak iş arenasında başarı kovalama, para biriktirme yerine yardımlaşma ve paylaşma yolu insanlar tarafından teşvik ve takip edilecek. Bu, bizim yapabileceğimiz en iyi iştir." değerlendirmesinde bulundu.

Kanoute, Erdoğan ile ödül töreninde kısa bir sohbet imkanı bulduğunu belirterek "Türkiye, insanlara yardım eden projelerde yer alan ve mültecilere yardım sağlayan bir ülke. Paylaşmak, dağıtmak sizden bir şey götürmez. Kur'an-ı Kerim'de buyruluyor, paylaştıklarınız size fazlasıyla geri döner. Sizin mevcudunuzu katlar. Bugün de Türkiye için olan budur." dedi.