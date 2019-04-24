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Üniversiteliler 'özel çocuklar'ın kalplerine dokundu

Muş'ta üniversite öğrencileri, kendi imkanlarının yanı sıra dernek, belediye ve firmalardan topladıkları eğitim seti, oyuncak ve kitap ile diş fırçası setlerini, ziyaret ettikleri özel eğitim gören 106 çocuğa dağıtıp onlarla oyunlar oynadı.

Üniversiteliler 'özel çocuklar'ın kalplerine dokundu

Muş'ta üniversite öğrencileri, kendi imkanlarının yanı sıra dernek, belediye ve firmalardan topladıkları eğitim seti, oyuncak ve kitap ile diş fırçası setlerini, ziyaret ettikleri özel eğitim gören 106 çocuğa dağıtıp onlarla oyunlar oynadı.

Editör
Editör
24 Nisan 2019 Çarşamba 23:47
Üniversiteliler 'özel çocuklar'ın kalplerine dokundu
Muş

Muş'ta üniversite öğrencileri, kendi imkanlarının yanı sıra dernek, belediye ve firmalardan topladıkları eğitim seti, oyuncak ve kitap ile diş fırçası ve macunları, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere dağıtıp, onlarla oyunlar oynayarak yüreklerine dokundu.

Muş Alparslan Üniversitesi (MŞÜ) Varto Meslek Yüksekokulunda oluşturulan İyilik Atölyesi Topluluğu'na üye 30 öğrenci, "Engelsiz Kalplere Bir Tebessüm" projesi kapsamında bir süre önce çalışma başlattı.

Öğrenciler, kendi imkanlarının yanı sıra dernek, belediye ve firmalardan topladıkları okul öncesi eğitim seti, 200 oyuncak, 100 çocuk ajandası, 150 çocuk dergisi, 120 boyama kitabı ile 110 diş fırçası setini, Yüksekokul Müdürü Doç. Dr. Nevin Turan Özek ile ziyaret ettikleri Muş Özel Eğitim Uygulama Merkezi'nde eğitim gören 106 çocuğa hediye etti.

Palyaço kıyafeti giyen üniversite öğrencileri, müzik eşliğinde çocuklarla oyun oynayarak mutluluklarını paylaştı.

Aldıkları hediyeler ve oynadıkları oyunlarla büyük sevinç yaşayan çocuklar, ağabey ve ablalarına teşekkür etti.

"Onlar bizim yüreğimize daha fazla dokundu"

Proje Koordinatörü ve Öğretim Görevlisi Murat Kaymaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere üniversitede okumanın sadece derslere girmek olmadığını göstermek amacıyla proje hazırladıklarını söyledi.

Öğrencilere hayatı göstermek için çaba sarf ettiklerini anlatan Kaymaz, "Yaptığımız etkinlikte çocuklarımızın gözlerindeki ışıltıyı görünce hayata bakışımız değişti. Öğrenci kardeşlerimizin gönlüne dokunmak istedik. Onlarla sürekli içli dışlı olmak için elimizden geleni yapacağız." dedi.

Üniversite öğrencilerinden Elif Çakır da ziyaretten dolayı hem kendilerinin hem de engelli öğrencilerin mutlu olduğunu dile getirdi.

Engelli kardeşleriyle hem oyunlar oynadıklarını hem de muhabbet ettiklerini belirten Çakır, şöyle konuştu:

"Onların yüreklerine dokunduğumuza inanıyorum ama onlar bizim yüreğimize daha fazla dokundu. Engel, bedende ya da akılda değil, kalptedir. Kalplerimizi engellerle doldurmayalım. Biz de onların yerinde olabiliriz. Onların acınacak bir yanı yok. Lütfen engellilerimize acıyarak ve yadırgayarak bakmayalım. Onları rencide etmeyelim, daha çok sevgimizi verelim. Daha çok sevelim ki bizden bir farklarının olmadığını ve değerli olduklarını hissettirelim. Onlarla engelleri aşalım, hayatı yaşayalım."

Behiye Tunç ise öğrencilerin gönüllerine dokunarak kendilerinin de çok mutlu olduklarını söyledi.

Muş Özel Eğitim Uygulama Merkezi Okul Müdürü Murat Çavuş da üniversite öğrencileri ve öğretmenlerinin gerçekleştirdiği etkinlikle toplumda farkındalık oluşturmayı amaçladıklarını ifade etti.

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