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Üniversite öğrencisi yaşamak için kalp bekliyor

Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Mahmut Büyükakçalı, taşıdığı yapay kalpten kurtulmak için organ bağışlanmasını bekliyor.

Üniversite öğrencisi yaşamak için kalp bekliyor

Üniversite öğrencisi 22 yaşındaki Mahmut Büyükakçalı, taşıdığı yapay kalpten kurtulmak için organ bağışlanmasını bekliyor.

09 Haziran 2019 Pazar 01:06
Üniversite öğrencisi yaşamak için kalp bekliyor
İzmir

Adana'da yaşayan Mahmut Büyükakçalı, 8 yıl önce göğüste sıkışma, halsizlik, çarpıntı gibi şikayetlerle başvurduğu Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesinde "aort darlığı" bulunduğunu öğrendi. 

Aynı üniversitede makine mühendisliği bölümünü kazanan ve henüz 2. sınıftayken hastalığının kalp yetmezliğine dönüştüğünü öğrenen Büyükakçalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalına sevk edildi.

Prof. Dr. Mustafa Özbaran, Prof. Dr. Tahir Yağdı ve ekip arkadaşları tarafından ameliyata alınan Büyükakçalı, yapay kalple hayata tutundu ve üniversite eğitimini de dondurdu.

Tedavisi için ailesiyle birlikte İzmir'e taşınan Büyükakçalı, kendisi ve yaşamak için organ nakline ihtiyacı olan hastalar için bağış çağrısında bulundu.

Arzusu okula dönebilmek

Mahmut Büyükakçalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, nakil sürecinin çok zor olduğunu söyleyerek, "Makina mühendisliği okuyordum şimdi makina ile dolaşıyorum. Okul hayatıma dönmek ve yeni insanlarla tanışmak istiyorum." dedi.

Yapay kalp ameliyatının 1,5 yıl önce yapıldığını, şimdi evden çıkamadığını, ailesinin desteğiyle yaşamını sürdürebildiğini anlatan Mahmut Büyükakçalı, artık sağlığına kavuşmak istediğini dile getirdi.

Büyükakçalı, sağlığının gün geçtikçe bozulduğunu kaydederek, "Ölümden sonra organlar hiç kimsenin işine yaramayacak ama benim gibi insanlara umut olabilir. Bana veya benim gibi insanlara bağışta bulunan herkes ömrümün sonuna kadar dualarımda olacak." dedi.

Kamu spotu hazırlanmıştı

Mahmut Büyükakçalı'nın kızkardeşi 18 yaşındaki Safiye Büyükakçalı da Şehit Erol Olçok İmam Hatip Lisesindeki arkadaşlarıyla birlikte Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde bir kamu spotu hazırlayarak organ bağışına dikkat çekmek istediklerini aktardı.

Farkındalık yaratmak için 11 arkadaşıyla senaryo yazan, kısa bir film hazırlayan Safiye Büyükakçalı yataktan bile çıkamayan abisinin durumuna çok üzüldüğünü söyledi.

Safiye Büyükakçalı, abisi gibi organ nakli bekleyen diğer insanlara da umut vermek istediğini söyleyerek, "Hep abimi ve organ nakli bekleyenleri düşünüyorum. Kimse bu sebeple ölmesin onu anlatmak istiyorum." dedi.

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