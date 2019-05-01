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Türkiye'nin küçük 'Aziz Sancar'ları belli oldu

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adıyla bilimi seven öğrencileri bir araya getirme amacıyla düzenlenen araştırma projeleri yarışmasında küçük mucitlerin çalışmaları görücüye çıktı.

Türkiye'nin küçük 'Aziz Sancar'ları belli oldu

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adıyla bilimi seven öğrencileri bir araya getirme amacıyla düzenlenen araştırma projeleri yarışmasında küçük mucitlerin çalışmaları görücüye çıktı.

Editör
Editör
01 Mayıs 2019 Çarşamba 23:38
Türkiye'nin küçük 'Aziz Sancar'ları belli oldu
Ankara

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adıyla bilimi seven öğrencileri bir araya getirme amacıyla düzenlenen araştırma projeleri yarışmasında küçük mucitlerin birbirinden ilginç çalışmaları görücüye çıktı.

Öğrencilerin, bilim okuryazarlığı yüksek, öğrendiklerini günlük hayattaki problemleri çözmede kullanabilen, gözlem, deney ve araştırma yapmaya meraklı bireyler olarak yetişmesi amacıyla 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren ulusal çapta düzenlenen yarışmanın üçüncüsü yapıldı.

Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın izniyle isminin verildiği, Milli Eğitim Vakfı (MEV) Özel Ankara Okullarında düzenlenen yarışmada fizik, kimya ve biyoloji alanlarındaki yaklaşık 500 başvuru arasından finale kalan 45 proje sergilendi.

Öğrencilerin, jürinin beğenisine sunduğu çalışmalar arasında "atık kahve posasının doğada çözünebilir mürekkep üretiminde kullanılması", "atık ekmeklerden biyogaz enerjisi üretilmesi", "epilepsi hastaları için taşınabilir uyarı sistemi", "diş çürüğünde erken teşhis" ve "tünellerde lazerle haberleşme" gibi konular yer aldı.

MEV Özel Ankara Okulları Fen Bilimleri Zümre Başkanı Nilgün Ak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ulusal yarışmalar sayesinde öğrencilerin bir araya gelerek fikirlerini paylaşma ve projelerini duyurma imkanı bulduklarını belirtti.

Bilime ilgi duyan birçok gence ilham kaynağı olan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın yolundan gidecek öğrencilerin yetişmesine katkı sağlamak istediklerini ifade eden Ak, "Yarışmalar, öğrencilerin proje geliştirmelerini teşvik ediyor. Bu yüzden ulusal çaptaki yarışmaların artması, öğrencilerin üretkenlikleri ve derslerde öğrendiklerini uygulamaya dökebilmeleri için büyük önem taşıyor." dedi.

Ak, bu yıl yarışmaya Türkiye'nin tüm bölgelerinden beklentilerinin üzerinde başvuru olduğunu dile getirerek projelerin çeşitli üniversitelerin öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirildiğini aktardı.

Birinciler Ankara, Antalya ve İzmir'den

Jüri değerlendirmesinin ardından fizik, kimya ve biyoloji alanlarında ilk 3'e giren projeler belirlendi. Fizik alanında birinciliği "Yürüyebilen serebral palsili çocukların yürüme bozukluğunu düzeltmeye yönelik teknolojik tabanlık tasarımı" ile Özel Antalya Sınav Anadolu Lisesi'nden Sarp Ataç ve Emre Kolbakır aldı.

Kimya alanında birinciliğe "Doğal polimer içerikli mikro boyuttaki akıllı yapıların ilaç sistemlerinin kontrolünde kullanılması" projesiyle Ankara Alfa Grup Anadolu Lisesi'nden Onur Erkmen ve Umut Mutlu layık görüldü. Biyoloji alanında birincilik ödülü İzmir Fen Lisesi'nden Ömer Faruk Küser ve Selma Öztürk'ün "Yeni bir antibiyotik taşınım sistemi geliştirilerek antibiyotik direncinin kırılması" projesine verildi.

Yarışma kapsamında her alanın birincileri cumhuriyet altını, ikincileri yarım altın, üçüncüleri de çeyrek altın ile ödüllendirildi.

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