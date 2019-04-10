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Tetkik için alınan parça kaybolunca suç duyurusunda bulundu

Rahim ağzı kanseri testi için alınan parça kaybolan ve ikinci kez alınan örneğin sonucu pozitif çıkan Aysen Celayir, hastane ve sağlık çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunurken İzmir İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Tetkik için alınan parça kaybolunca suç duyurusunda bulundu

Rahim ağzı kanseri testi için alınan parça kaybolan ve ikinci kez alınan örneğin sonucu pozitif çıkan Aysen Celayir, hastane ve sağlık çalışanları hakkında suç duyurusunda bulunurken İzmir İl Sağlık Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
10 Nisan 2019 Çarşamba 11:43
Tetkik için alınan parça kaybolunca suç duyurusunda bulundu

İzmir'de kanser testi için rahim ağzından alınan parça kaybolan, ardından alınan diğer örnek üzerinde yapılan incelemede sonucun pozitif olduğunu öğrenen kadın, gecikmenin yarattığı hayati tehlike nedeniyle suç duyurusunda bulundu.

Buca ilçesinde kırtasiye dükkanı işleten 2 çocuk annesi 38 yaşındaki Aysen Celayirrahim ağzı kanseri şüphesi üzerine 23 Ocak'ta smear ve HPV testlerini yaptırmak üzere Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Merkezine başvurdu.

Testler için rahim ağzından parça alınan Celayir, bir ay sonra hastaneye gittiğinde smear testi sonucunun negatif olduğunu ancak HPV testinin sonucunun halen çıkmadığını öğrendi.

Girişimlerine rağmen tetkik için verdiği parçaya ulaşılamayan Celayir'den yeniden parça alınmasına karar verildi.

İlk testin üzerinden geçen 2,5 aylık süreçte HPV testinin pozitif olduğunu öğrenen hastaya doktorlar önce kolposkopi ardından da anestezili biyopsi yapmaya karar verdi.

Celayir, hastanede kaybolan örnek ile ilgili hastaneyi Sağlık Bakanlığına şikayet etti, avukatı aracılığıyla da suç duyurusunda bulundu.

"Bedelini kim ödeyecek"

Aysen Celayir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayatının en zor 2,5 ayını yaşadığını, HPV testinin pozitif çıktığını öğrendiği gün adeta dünyasının yıkıldığını söyledi.

Kendisinin ve ailesinin psikolojisinin bozulduğunu belirten Celayir, "Hastaneye ilk müracaatımı 23 Ocak'ta yaptım. Süreçte alınan parçamın kaybolması ve yeniden alınması nedeniyle arada geçen süre 2,5 ay. Düşünebiliyor musunuz, benim 2,5 aylık bir kaybım var. Hani erken teşhis hayat kurtarırdı. Bu süre içinde neler yapılabilirdi. Belki ciddi bir tedaviye başlanacaktı." dedi.

Celayir, test için alınan parçanın kaybolmasına hastanedeki sağlık çalışanlarının da çok şaşırdığını, ikinci tahlil sonucunun erken çıkmasını sağladıklarını ama bunun kendisi için kaybolan zamanı geri getirmeyeceğini ifade etti.

Kendisi için çok zor bir sürecin başladığını dile getiren Celayir, "Yaşadıklarım büyük bir skandal. Bunun bedelini kim ödeyecek? Haftalarca çıkacak sonucu bekledim. Böyle bir olayın başka insanların başına gelmemesi için avukatıma vekalet verdim, suç duyurusunda bulundu. Maddi ve manevi tazminat davası da açacağım." diye konuştu.

Soruşturma başlatıldı

Celayir'in avukatı Abdullah Şanal ise ortada ciddi bir ihmalin olduğunu, müvekkilinin bu süreçten olumsuz etkilendiği için konuyu yargıya taşıdıklarını kaydetti.

Konuya ilişkin İzmir İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada Celayir'in 23 Ocak'ta Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Jinekoloji Onkoloji Polikliniğine başvurduğu ve smear ile HPV tahlilleri için alınan örneklerin tutanak ile patoloji laboratuvarına gönderildiği belirtildi.

Celayir'in 19 Mart 2019'ta sonucu almaya geldiğinde, HPV sonucunun kaybolduğunun anlaşıldığı aktarılan açıklamada, "Bunun üzerine hemen hastadan tekrar HPV alınmış ve hastanın mağduriyeti giderilmiştir. 8 Nisan 2019'da polikliniğe başvuran hastanın HPV sonucunun pozitif olduğu görülmüş ve hastaya jinekoloji onkoloji uzmanı tarafından kolposkopi önerilmiştir. Ayrıca İzmir İl Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili soruşturma başlatmıştır." ifadesine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
Suçduyurusu
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