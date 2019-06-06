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Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde koruma altındaki endemik bir tür olan ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleleri toplayan 3 kişiye 180 bin 489 lira idari para cezası verildi.

Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde koruma altındaki endemik bir tür olan ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleleri toplayan 3 kişiye 180 bin 489 lira idari para cezası verildi.

06 Haziran 2019 Perşembe 23:18
Ters laleleri toplayanlara 180 bin lira idari para cezası

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde koruma altındaki endemik bir tür olan ve halk arasında "ağlayan gelin" olarak bilinen ters laleleri toplayan 3 kişiye 180 bin 489 lira idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Ovacık ilçesinde koruma altındaki ters laleleri koparan 3 kişinin, Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in verdiği talimat üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şube Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak çalışması ile tespit edildiği belirtildi.

3 kişiye cezai işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, "Çevre Kanunu'nun 9. maddesini ihlal eden kabahatlilere biyolojik çeşitliği tahrip ettikleri için aynı kanunun 20/K maddesine göre her bir şahısa ayrı ayrı 60 bin 163 lira olmak üzere toplam 180 bin 489 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.

Anahtar Kelimeler:
TersLale
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