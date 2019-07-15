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Terörden temizlenen köylerine dönüp üretime geçtiler

Muş'ta terör olayları nedeniyle 1993'te köylerini boşaltarak başka illere göç etmek zorunda kalan Ulukaya köyü sakinleri, yıllar sonra yeniden döndükleri topraklarda tarım ve hayvancılık yapmaya başladı.

Terörden temizlenen köylerine dönüp üretime geçtiler

Muş'ta terör olayları nedeniyle 1993'te köylerini boşaltarak başka illere göç etmek zorunda kalan Ulukaya köyü sakinleri, yıllar sonra yeniden döndükleri topraklarda tarım ve hayvancılık yapmaya başladı.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 16:38
Terörden temizlenen köylerine dönüp üretime geçtiler

Muş'ta 1993'te terör örgütü PKK'nın saldırıları nedeniyle göç etmek zorunda kalan Ulukaya köyü sakinleri, huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla döndükleri köylerinde tarım ve hayvancılık yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

PKK'lı teröristlerin baskıları nedeniyle 1993'te merkeze 85 kilometre uzaklıktaki Ulukaya köyünden göç eden vatandaşlar, bölgenin terörden arındırılmasıyla geri dönmeye başladı.

Göç ettikleri yerlerde aradıkları huzuru bulamayan köylüler, yıllar sonra döndükleri köylerinde kendi arazilerini ekiyor, bahçelerinde sebze ve meyve üretiyor. Büyük şehirlerin stresinden kurtulan köylüler, yıllar sonra doğdukları topraklarda huzurlu bir hayata kavuşmanın keyfini çıkarıyor.

"Huzur sağlandı, dönüşler başladı"

Köy muhtarı Tahsim Tetik, AA muhabirine, 1993'te terör olayları nedeniyle yakılan köylerini boşaltarak göç etmek zorunda kaldıklarını anlattı.

20 yıllık hasretin ardından köye dönerek yeniden tarım ve hayvancılık yapmaya başladıklarını belirten Tetik, "Şu ana kadar 25 aile köye, 30 aile de köye bağlı 4 mezraya dönüş yaptı. Bu dönüşler devam ediyor. Terör olaylarının en fazla yaşandığı dönemde köyümüzde şehitler verdik, çok acılı günler yaşadık. Devletimiz huzuru ve güveni sağladıktan sonra köye dönenler rahatlıkla bağını, bostanını ekiyor, hayvancılık yapıyor." diye konuştu.

Göç eden birçok ailenin de maddi gücü yetmediği için dönemediğini anlatan Tetik, bu ailelere devletin gerekli yardımlarda bulunmasını istedi.

"Köy hayatı bambaşka"

Terör olayları nedeniyle Mersin'e göç eden Bilal Erkoca, dönüşlerin başlamasının ardından ailesiyle köyüne tekrar yerleştiğini söyledi.

Köyde kendi arazilerini ektiğini, bahçesinde sebze yetiştirdiğini anlatan Erkoca, "Her türlü meyve ağacımız var. Mersin'de kaldığımız sürede inşaatlarda çalışmak zorunda kaldık ancak her zaman iş bulmak mümkün olmuyordu. Şimdi kendi arazilerimizi ekmeye başladık. Köy hayatı bambaşka." ifadelerini kullandı.

Kocaeli'ye göç eden Emrullah Kurt ise huzur ve güvenliğin sağlanmasıyla döndüğü köyünde tarım ve hayvancılığa başlayarak kendi işinin patronu olduğunu aktardı.

Anahtar Kelimeler:
TerörKöy
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