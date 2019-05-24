Teneffüs arası martı besleme nöbeti

İzmir

İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki Mustafa Reşit Paşa İlkokulunda öğrencilerin sokak hayvanlarıyla olumlu ilişkiler kurması amacıyla oluşturulan Hayvanları Koruma Kulübünce okul çevresi ile bahçesine kedi, köpek ve kuşlar için yem, mama, ekmek bırakılmaya başlandı. Okul bir süre sonra aç kalan martıların da uğrak mekanı haline geldi.

Gün içinde belli aralıklarla okulun etrafında uçan ve bahçeye inerek kendilerine bırakılan yemekleri yiyen martılara, öğrenciler büyük ilgi gösteriyor. Yaralanan bir martıyı da tedavi ettiren öğrenciler, hayvana "Yamuk" ismini koydu.

Öğretmen Serap Ilgar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerini düzenli olarak hayvan parklarına götürdüğünü, sokak hayvanları için besleme programları düzenlediğini anlattı.

Martıların okula gelmesinin de çocuklardaki sorumluluk duygusunu artırdığını dile getiren Ilgar, çocukların topladıkları yemek artıkları ve yemlerle martıları beslediğini, bu sırada büyük heyecan yaşadıklarını ve mutlu olduklarını anlattı.

Hayvanlarla iç içe olan çocukların akademik başarılarında artış gördüklerini söyleyen Ilgar, diğer sınıf öğretmenlerinin de martılar ve diğer sokak hayvanlarıyla zaman geçiren çocukların agresif tutumlardan uzaklaştığını aktardığını ifade etti.

Ilgar, şu değerlendirmede bulundu:

"Martılar beslenme saatlerini biliyorlar, sabah ve öğleden sonra olmak üzere okula geliyorlar. Çocuklar yiyecekleri topluyorlar ve besliyorlar. Martılarla adeta aile oluşturduk. Hayvan beslemenin çocuklardaki olumlu etkilerini görünce bu işe tümden el attık. Okulun çevresinde, bahçemizde martılar dışında beslediğimiz hayvanlar da var. Onları nasıl koruyacağımızı öğretiyorum. Çocuklar bir köpek, kedi hastalandığında bana koşuyorlar. Bütün okula hayvan sevgisiyle ilgili videolar izletiyorum. Veterinerlerle görüştürüp onların hayvanlara karşı bilinçlendirilmesi için çalışıyorum."

"Onları yemek yerken izlemek hoşumuza gidiyor"

Öğrencilerden Demir Demirel, martıların iki yıldır okullarını ziyaret ettiğini belirterek, "Artan yemekleri onlara veriyoruz. Öğle yemeğimi de azıcık ayırıyorum. Onları yerken izlemek çok hoşumuza gidiyor. Martıları hiç bu kadar yakından görmemiştim." dedi.

Öğrencilerden Cemre Çelik ise martıların kendilerine çok alıştığını, her gün geldiklerini ve artık okulun bir parçası olduklarını söyledi.