Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 21°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
104327
ALTIN
229.280
DOLAR
5.4578
STERLİN
7.2339
EURO
6.1960
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla öldürüldüğü kesinleşti
Doğu Guta'da sivillerin kimyasal silahla...
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme iddiasını sürdürüyor“
“Türkiye G20'de ilk 10'a girme...
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara galası yapıldı
“Öldür Beni Sevgilim“ filminin Ankara...
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs kaza yaptı: 2 ölü, 23 yaralı
MKE Ankaragücü taraftarlarını taşıyan midibüs...
Pakistan, Hint pilotu ülkesine teslim etti
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçağının pilotu...

'Tazelenme Üniversitesi'nde tangoyla 'gençlik aşısı'

Ege Üniversitesi kampüsündeki "Tazelenme Üniversitesi"ne giden 60-85 yaş arası öğrenciler, piste çıkıp tango yapıyor, felsefe, hukuk ve arkeoloji derslerine katılıyor.

'Tazelenme Üniversitesi'nde tangoyla 'gençlik aşısı'

Ege Üniversitesi kampüsündeki "Tazelenme Üniversitesi"ne giden 60-85 yaş arası öğrenciler, piste çıkıp tango yapıyor, felsefe, hukuk ve arkeoloji derslerine katılıyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
18 Mart 2019 Pazartesi 11:47
2 Okunma
'Tazelenme Üniversitesi'nde tangoyla 'gençlik aşısı'

Ege Üniversitesi kampüsünde gönüllü öğretim üyelerinin katkısıyla açılan "Tazelenme Üniversitesi", en genci 60 yaşındaki öğrencilerine eğitim veriyor.

Kampüs içinde 2016 yılında faaliyete geçen ve tek kayıt şartı "60 yaş" olan "Tazelenme Üniversitesi"nin öğrenci sayısı 400'e ulaştı.

Haftanın 3 günü, "3. Kuşak" olarak nitelenen "gönlü genç" öğrenciler, sınıfları dolduruyor.  

"Tazelenme Üniversitesi"nin eğitim programında yemek pişirme sanatı, ziraat ve bahçe bitkileri, psikodrama, arkeoloji, hukuk, felsefe, kozmoloji, ağız ve diş sağlığı, iletişim gibi derslerin yanı sıra yoga ve Arjantin tango gibi konular da yer alıyor.

"Tazelenme Üniversitesi"nde tango öğreten EÜ Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sibel Göksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilerine "mini mini birler" diye seslendiğini söyledi.

Bir çocuk ya da gençteki heyecanı onlarda da bulduğunu belirten Göksel, "Derslere çok hevesli geliyorlar." dedi.

Tango dersi öğrencilerinden 66 yaşındaki Osman Tartılacı, derslere yaşlıların değil, yaş almışların katıldığını kaydederek, "Örgü dersinden çıkıp tango öğreniyorum. O kadar mutluyum ki ayaklarım yere değmiyor." diye konuştu.

Tartılacı'nın dans partneri 64 yaşındaki emekli öğretmen Özgen Gürler de tangoyu iyi öğrenip yarışmalara katılmak istediklerini söyledi.

Kızı velisi oldu

Üniversitenin 80 yaşındaki öğrencisi emekli memur Güler Çelmen de geçen dönem hukuk dersi aldığını, şimdi de el işi, örgü ve halk oyunu öğrendiğini söyledi.

Kendisini "orta yaş" grubunda gördüğünü, derslere girdikçe gençleştiğini söyleyen Çelmen, okula gelirken kızı Gamze Akça'nın da kendisine eşlik ettiğini belirtti.

Annesine veli olan Gamze Akça da "Önceden annelerimiz bizi okula getirirdi, şimdi veli olarak biz geliyoruz. Derslere devamlılıklarını kontrol ediyoruz. Bizim desteğimizi hissediyorlar ve hayatın içinde olduklarını ifade ediyorlar, bu da bizi çok mutlu ediyor." dedi.

O şimdi öğrencisinin öğrencisi

"Sevgiyle örüyorum" dersini alan 78 yaşındaki Şener Dedebal, 45 yıl önce Nazilli Öğretmen Okulu'nda matematik dersi verdiği Sevgi Çetintepe'den bugün ders almanın mutluluğunu yaşıyor.

Yıllar sonra öğrencisiyle rolleri değiştiklerini anlatan Dedebal, "Öğretmenlikten emekliyim ve hala öğretmenimden bir şey öğrendiğim için çok mutluyum." diye konuştu.

Matematik öğretmenine file örmeyi öğreten Sevgi Çetintepe, örgü ile zihinlerin dinç kaldığını, alzaymır gibi hastalıkları uzak tutmaya çalıştıklarını belirtti.

Balkan ülkeleri ve Türkiye'de düzenlenen masterler atletizm yarışmalarında dereceleri bulunan 79 yaşındaki üniversite öğrencisi ve emekli kimya yüksek mühendisi Şeref Çetinalp de "Spor ve hayat beni ne kadar kabul ederse o kadar devam edeceğim. Sporun da öğrenmenin de yaşı yok." ifadesini kullandı.

Ders programı talebe göre belirleniyor

Tazelenme Üniversitesi Ege Kampüsü Yürütücüsü İç Hastalıkları ve Geriatri Uzmanı Doç. Dr. Sevnaz Şahin, başka üniversitelerde de benzer çalışmalar bulunduğunu, her üniversitenin gelen talebe göre ders programını belirlediğini ifade etti.

Amaçlarının sağlıklı ve aktif yaşlanmayı sağlamak olduğunu, 4 yıllık eğitimin sonunda başarılı olan öğrencilere katılım belgesi vereceklerini kaydeden Şahin, "Tazelenme Üniversitesi öğrencileri, yüksek lisans ve doktora da yapmak istiyor." diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Tango
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı
İstanbul nüfusuyla 131 ülkeyi geride bıraktı
Eşref öğretmen 'mutluluğun resmini' azmiyle çizdi
Eşref öğretmen 'mutluluğun resmini' azmiyle çizdi
Yeğeninin teklifiyle 60 yaşında üniversiteli oldu
Yeğeninin teklifiyle 60 yaşında üniversiteli oldu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim