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Tatilciler kayak sezonunu açtı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ ve Kartalkaya'da, hafta sonunda tatilcilerin gözde mekanı oldu.

Tatilciler kayak sezonunu açtı

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ ve Kartalkaya'da, hafta sonunda tatilcilerin gözde mekanı oldu.

15 Aralık 2019 Pazar 15:19
Tatilciler kayak sezonunu açtı

Birinci Yerleşim Bölgesi'nde 12, İkinci Yerleşim Bölgesi'nde de 5 otelin, 6 binin üzerinde yatak kapasitesiyle hizmet verdiği Uludağ yeni sezona "merhaba" dedi. 

Tatilciler, otel ve misafirhanelere ait 300 metre ila bin 980 metre uzunluklara sahip 20 pistin bulunduğu Uludağ'da kayak, snowboard, kızak ve kar motosikleti gibi aktivitelerle karın tadını çıkardı. Kimileri kayak takımı ve kızakla, kimileri de naylon poşetler üzerinde kayak yaptı.

Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "Oteller Bölgesi"nde kar kalınlığı 21 santimetre ölçüldü.

Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 6, en yüksek sıfır derece olduğu bölgede gelecek hafta sonuna kadar yapılan tahminlerde, kar yağışı beklenmiyor. 

Tatilcilerin gözde mekanı: Kartalkaya

Kayak sezonunun 13 Aralık'ta açılmasıyla çok sayıda tatilci hafta sonu tatilini, Ankara ile İstanbul arasında yer alan ve 2 bin 200 metre yükseklikteki Köroğlu Dağlarının zirvesinde bulunan Kartalkaya'da geçirmeyi tercih etti. 

Günübirlik veya konaklamak amacıyla kayak merkezini tercih eden tatilciler, yapay sistemle kar kalınlığının yer yer 50 santimetreyi geçtiği pistlerde kayak ve snowboard yaparak eğlendi. Çocuklar ise aileleriyle kızakla kaydı. 

Kayak merkezinde bulunan 2 binden fazla yatak kapasitesine sahip 5 otel, yüzde 80 doluluk oranıyla hizmet veriyor.

Anahtar Kelimeler:
TatilKarKayak
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