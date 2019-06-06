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Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramı'nın son gününde tatillerini tamamlayanlar dönüş yolculuğuna başladı.

Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramı'nın son gününde tatillerini tamamlayanlar dönüş yolculuğuna başladı.

06 Haziran 2019 Perşembe 18:23
Tatilciler dönüş yolunda

Ramazan Bayramı'nın son gününde Çanakkale iskelelerinde araç yoğunluğu yaşandı.

Marmara Bölgesi'ndeki şehirlerden Ege ve diğer bölgelere ulaşmak isteyen tatilciler, araçlarıyla Çanakkale, Eceabat, Kilitbahir, Lapseki, Çardak ve Gelibolu iskelelerine geldi.

Yoğunlaşan trafik nedeniyle il ve ilçe merkezlerinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyruğu oluştu.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli polis ekiplerinin yönlendirmeleriyle araç yoğunluğu rahatlatılmaya çalışılırken, araçlar sırayla feribotlara alındı. 

İl merkezinde Balıkesir ve Kayserili Ahmet Paşa caddelerinde depolanan araçlar, sırayla feribotlara yönlendiriliyor.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkilileri, vatandaşların mağdur olmamaları için seferlerin saatsiz olarak yapıldığını belirtti.

Yetkililer, bayram tatilini kapsayan 9 günlük süreçte Çanakkale-Eceabat hattında 3, Çanakkale-Kilitbahir hattında 4, Lapseki-Gelibolu hattında 5, Gökçeada-Kabatepe hattında 3 ve Bozcaada-Geyikli hattında 2 olmak üzere 17 feribotun seferlerini sürdürdüğünü kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
TatilDönüş
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