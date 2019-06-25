Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 28°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95421
ALTIN
265.733
DOLAR
5.7760
STERLİN
7.3487
EURO
6.5769
Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bir yılını geride bıraktı
Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde bir...
Antalya Körfezi'ne demirleyen sondaj gemisi Yavuz ilgi odağı oldu
Antalya Körfezi'ne demirleyen sondaj gemisi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine revizyonu açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine revizyonu açıklaması
Pençe Harekatı'nda 9 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe Harekatı'nda 9 terörist etkisiz...
TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor
TOKİ'nin İstanbul kuraları yarın başlıyor

Sürülerin Nemrut Dağı'na tozlu yolculuğu

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki besicilerce Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş hayvan sürülerinin gün batımındaki tozlu yolculuğu güzel görüntüler oluşturuyor.

Sürülerin Nemrut Dağı'na tozlu yolculuğu

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki besicilerce Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş hayvan sürülerinin gün batımındaki tozlu yolculuğu güzel görüntüler oluşturuyor.

25 Haziran 2019 Salı 15:19
Sürülerin Nemrut Dağı'na tozlu yolculuğu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı eteklerindeki yaylalara götürülen küçükbaş hayvan sürülerinin gün batımındaki tozlu yolculuğu adeta görsel şölen sunuyor.

İlçeye bağlı Kıyıdüzü köyünde besiciler, küçükbaş hayvan sürülerini, otlatmak için ilkbahar aylarından itibaren Nemrut Dağı'nın eteklerindeki yaylalara götürüyor.

Yaylalarda gün boyunca otlatılan sürüler, akşam saatlerinde köye getirilerek burada süt sağımı gerçekleştiriliyor.

Süt sağımının ardından sürülerin tekrar Nemrut Dağı'nın eteklerine yaklaşık 6 kilometrelik tozlu yolculuğu başlıyor.

Fotoğraf sanatçıları da sürülerin ilerlemesiyle vadilerden yükselen toz bulutunun gün batımındaki kızıl renkle bütünleşmesini kare kare fotoğraflıyor.

Anahtar Kelimeler:
Koyun Sürüsü
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Dünyanın merkezi'nde 27 yıldır Nasreddin Hoca'yı canlandırıyor
'Dünyanın merkezi'nde 27 yıldır Nasreddin Hoca'yı canlandırıyor
AA'nın duyurduğu Yozgatlı miniklerin halı saha hayali gerçekleşiyor
AA'nın duyurduğu Yozgatlı miniklerin halı saha hayali gerçekleşiyor
'Kızım artık ağlamasın istiyorum'
'Kızım artık ağlamasın istiyorum'
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim