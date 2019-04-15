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Suruçlu hokeycilerin hedefi Avrupa şampiyonluğu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 yıl önce beden eğitim öğretmenleri sayesinde başladıkları hokeyde Türkiye şampiyonluğuna ulaşan çocuklar, başarılarını Avrupa'da da sürdürmeyi hedefliyor.

Suruçlu hokeycilerin hedefi Avrupa şampiyonluğu

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 4 yıl önce beden eğitim öğretmenleri sayesinde başladıkları hokeyde Türkiye şampiyonluğuna ulaşan çocuklar, başarılarını Avrupa'da da sürdürmeyi hedefliyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Nisan 2019 Pazartesi 13:48
Suruçlu hokeycilerin hedefi Avrupa şampiyonluğu

Beden eğitimi öğretmeni Abit Bostancı'nın öncülüğünde Bilgi Ortaokulunda hokeyle tanışan öğrenciler, çok sevdikleri sporda başarılar elde ettikten sonra Suruç Gençlik Spor Kulübü bünyesine dahil edildi. 

Suruçlu sporcular, geçen yıl Amasya'da düzenlenen 16 Yaş Altı Erkekler Salon Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük, bu yıl ise Trabzon'da gerçekleştirilen 16 Yaş Altı Erkekler Salon Türkiye Şampiyonası'nda birincilik elde etti.

Suruç Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tesislerinde antrenmanlarını aralıksız sürdüren sporcular, Avrupa şampiyonluğuna ulaşarak Türk bayrağını göndere çektirmek istiyor.

Suruç Gençlik Spor Kulübü Hokey Takımı Antrenörü Abit Bostancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avrupa yolunda emin adımlarla ilerlediklerini söyledi.

Sporun öğrencilerin eğitimine ve sosyal yaşamına olumlu katkılar sağladığını vurgulayan Bostancı, hedefinin A Milli Takım'a sporcu yetiştirmek olduğunu belirtti.

"Öğrencilerin öz güvenleri arttı"

Sporcuların motivasyonlarının çok yüksek olduğunu belirten Bostancı, şöyle devam etti:

"Göreve başladığımızdan beri çok iddialı olduğumuzu, çok çalışmamız gerektiğini her seferinde söylüyoruz. Şu an da Avrupa yolunda planlarımızı, programlarımızı devam ettiriyoruz. Aynı zamanda açık alanda 2. Lig Play-Off maçlarına da katılacağız. Burada da namağlup şampiyonluğu hedefliyoruz. Sporcular şampiyonluğun çok büyük artılarını gördüler. Öğrencilerin hem öz güvenleri arttı hem de kaygı dereceleri azaldı."

"Hokeye olan talep arttı"

"Milli formayı giyip bayrağımızı dalgalandıracaklar." diyen Bostancı, şunları kaydetti:

"Suruçlu velilerinden 'hocam benim çocuğumu hokeye dahil edebilir miyiz' diye talepler geliyor. Suruç'taki lisanslı sporcu sayısının artacağına inanıyoruz. Hokeye olan ilgi arttı. Bu branşta yoğun taleplerin daha da artacağını düşünüyoruz. Bu da bizi çok mutlu ediyor ve en büyük hedefimiz de buydu."

Takım kaptanı Nasır Koştı ise Türkiye şampiyonluğu dolayısıyla mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, "Bundan sonraki hedefimiz Avrupa şampiyonluğu. İnşallah açık sahada da Türkiye şampiyonu oluruz. Onun için de sıkı bir çalışma yürütüyoruz. Hayalim milli takım formasını giymek. Hokeyle hocamız sayesinde tanıştık. Güzel bir branş. Herkese tavsiye ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Sporcu Ferhat Öz de antrenörleri Abit Bostancı önderliğinde çok güzel başarılara imza attıklarını ve atmaya da devam edeceklerini ifade etti.

Öz, Avrupa şampiyonluğu yolunda hazırlıklarını sıkı bir şekilde sürdürdüklerini anlatarak, Türk bayrağını göndere çektireceklerine inançlarının tam olduğunu sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Avrupaşampiyonu
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