Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
87554
ALTIN
249.765
DOLAR
6.0091
STERLİN
7.6998
EURO
6.7298
'Bu heyecan olduğu müddetçe önümüzde kimse duramaz'
'Bu heyecan olduğu müddetçe önümüzde...
Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi
Almanya'da Türkiye merkezli ilk üniversite kuruldu
Almanya'da Türkiye merkezli ilk üniversite...
Sandıkta usulsüzlük iddiası soruşturmaları birleştirildi
Sandıkta usulsüzlük iddiası soruşturmaları birleştirildi
YSK Başkanı Güven: 31 Mart seçimindeki şartlarla seçime gidilecek
YSK Başkanı Güven: 31 Mart...

Suriyelilerin geleneksel yemeği iftar sofralarında

Hatay Yardımlaşma Derneği tarafından Suriyelilerin iftar sofralarında damak tatlarına uygun yemeklerin yer alması için hazırlanan kumanyalar, Afrin 'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Suriyelilerin geleneksel yemeği iftar sofralarında

Hatay Yardımlaşma Derneği tarafından Suriyelilerin iftar sofralarında damak tatlarına uygun yemeklerin yer alması için hazırlanan kumanyalar, Afrin 'deki ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılıyor.

Editör
Editör
14 Mayıs 2019 Salı 23:17
Suriyelilerin geleneksel yemeği iftar sofralarında
Hatay

Hatay Yardımlaşma Derneği Başkanı Rahmi Vardı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırıkhan ilçesinde ve Cinderes bölgesindeki mutfaklarda hazırlanan kumanyaların içerisinde Suriyelilerin geleneksel tatlarının yer aldığını söyledi.

Suriyelilerin sevdiği baharatlı bir pilav türü kepsenin kumanyada bulunduğunu aktaran Vardı, iftar paketlerinde kızarmış tavuk, yoğurt ve ekmeğin yer aldığını belirtti.

Vardı, günde 5 bin kumanyanın Afrin'deki ihtiyaç sahipleri ile çadır kamplarda kalanlara dağıtıldığını ifade ederek, iftar paketlerinin hazırlamasında çalışan kadınların tamamının dernek bünyesinde yetim evinde kalan Suriyeli kadınlardan oluştuğunu sözlerine ekledi.

Suriye’deki saldırılardan kaçarak Türkiye’ye sığınan aşçı Muhammet Haccar da kepse pilavının ramazan ayında Suriye’de bulunan her evde ana yemek olarak yapıldığını belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ordu'da heyelanlı bölgedeki 15 ev yıkıldı
Ordu'da heyelanlı bölgedeki 15 ev yıkıldı
Engelliler çayda çıra farkındalık yürüyüşü düzenledi
Engelliler çayda çıra farkındalık yürüyüşü düzenledi
Kök hücre tedavisiyle ayağa kalkmak istiyor
Kök hücre tedavisiyle ayağa kalkmak istiyor
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Topçular mah. Osmangazi cad. no:2 AXİS AVM Ofis kat.5 No:107, Eyüp Sultan, istanbul, marmara 34035, Türkiye

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim