Suriyelilerin geleneksel yemeği iftar sofralarında

Hatay

Hatay Yardımlaşma Derneği Başkanı Rahmi Vardı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kırıkhan ilçesinde ve Cinderes bölgesindeki mutfaklarda hazırlanan kumanyaların içerisinde Suriyelilerin geleneksel tatlarının yer aldığını söyledi.

Suriyelilerin sevdiği baharatlı bir pilav türü kepsenin kumanyada bulunduğunu aktaran Vardı, iftar paketlerinde kızarmış tavuk, yoğurt ve ekmeğin yer aldığını belirtti.

Vardı, günde 5 bin kumanyanın Afrin'deki ihtiyaç sahipleri ile çadır kamplarda kalanlara dağıtıldığını ifade ederek, iftar paketlerinin hazırlamasında çalışan kadınların tamamının dernek bünyesinde yetim evinde kalan Suriyeli kadınlardan oluştuğunu sözlerine ekledi.

Suriye’deki saldırılardan kaçarak Türkiye’ye sığınan aşçı Muhammet Haccar da kepse pilavının ramazan ayında Suriye’de bulunan her evde ana yemek olarak yapıldığını belirtti.