Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
99806
ALTIN
259.943
DOLAR
5.6860
STERLİN
7.0692
EURO
6.3840
ABD Temsilciler Meclisi Trump'ı kınayan karar tasarısını kabul etti
ABD Temsilciler Meclisi Trump'ı kınayan...
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı: 7...
YKS sonuçları açıklandı
YKS sonuçları açıklandı
Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü, 6 yaralı
Eskişehir'de trafik kazası: 3 ölü,...

Suriyeli sanatçıdan mozaikle Atatürk portresi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli sanat tarihçisi Abdulsettar Al Sattuf, mozaik taşlarıyla Atatürk portresi yaptı.

Suriyeli sanatçıdan mozaikle Atatürk portresi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli sanat tarihçisi Abdulsettar Al Sattuf, mozaik taşlarıyla Atatürk portresi yaptı.

17 Temmuz 2019 Çarşamba 15:27
Suriyeli sanatçıdan mozaikle Atatürk portresi

Ülkesindeki iç savaştan kaçarak sığındığı Reyhanlı'da kendisine yeni bir yaşam kuran Sattuf, sanatını burada da sürdürüyor. 

Sattuf, kurduğu atölyede 40 bin mozaik taşı kullanarak 2 metre uzunluğunda 1,5 metre genişliğinde Atatürk portresini 6 ayda yapmayı başardı.

Suriyeli sanat tarihçisi Abdulsettar Al Sattuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin değer verdiklerine, kendilerinin de önem verdiği için Atatürk portresi yaptığını söyledi.

Tarihe merakı olduğunu ve önemli şahsiyetleri mozaik eserlerle yaşatmaya çalıştığını anlatan Sattuf, kendilerine en zor anlarında kucak açan Türkiye'ye her zaman vefa borçları olduğunu belirtti.

Reyhanlı'da sanat atölyesi kurduğunu ifade eden Sattuf, ''Türkiye'nin değer verdiği ve kurucusu olan Atatürk portresi yapmaya karar verdim. 5 kişiyle 6 aylık zaman diliminde 40 bin mozaik taşı kullanarak eser ortaya çıktı.'' dedi.

Sattuf, Atatürk portresini iş yerinde sergilediğini ve yoğun ilgi gördüğünü sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
SuriyeSanatAtatürkKültür
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çılgın Avustralyalı yer çekimine meydan okuyor
Çılgın Avustralyalı yer çekimine meydan okuyor
Bolu'nun tabiat parkları 'nilüfer'le bir başka güzel
Bolu'nun tabiat parkları 'nilüfer'le bir başka güzel
Terörden temizlenen köylerine dönüp üretime geçtiler
Terörden temizlenen köylerine dönüp üretime geçtiler
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim