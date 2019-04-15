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Suriyeli şair savaş mağdurlarının derdine tercüman oldu

Humuslu şair Muhammed Kasım, Suriyelilerin dertlerini konu alan şiirlerini besteleyerek sosyal medyada paylaşması üzerine ilgi odağı oldu.

Suriyeli şair savaş mağdurlarının derdine tercüman oldu

Humuslu şair Muhammed Kasım, Suriyelilerin dertlerini konu alan şiirlerini besteleyerek sosyal medyada paylaşması üzerine ilgi odağı oldu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Nisan 2019 Pazartesi 13:42
Suriyeli şair savaş mağdurlarının derdine tercüman oldu

Suriyeli şair Muhammed Kasım, savaş mağdurlarının durumunu anlattığı şarkılarıyla sosyal medya fenomeni haline geldi.

Humus'ta 1986'da doğan Muhammed Kasım, 2003'te ABD'nin Irak işgali sırasında bir şiir yazmış, bu nedenle Esed rejimince tutuklanmıştı. O dönemde ilahiyat fakültesinde öğrenci olan Kasım, eğitim hayatının sona ermesiyle şiire daha da çok sarıldı.

Bir yandan da başkent Şam'da sabun fabrikası işleten Kasım, 2013'te iç savaşın derinleşmesiyle kenti terk ederek Suriye'nin Türkiye sınırı hattındaki Der Hassan bölgesine sığındı.

Şair Muhammed Kasım'ın hikayesi, ay başında Faslı bir spor kulübünün marşını, savaş mağduru Suriyelilerin yaşadığı sorunlara uyarlayarak sosyal medyada paylaşmasıyla duyuldu.

Kasım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Arap edebiyatının, Cahiliye, Abbasi, Emevi ve çağdaş dönemlerindeki neredeyse tüm şairlerin şiirlerini ezbere bildiğini söyledi.

Şiir okumaya ve yazmaya küçük yaşlarda başladığını ifade eden Kasım, "Bugünlerde insanları yakından ilgilendiren, etkileyen şeyleri bestelemeye başladım." dedi.

Kasım, "Ülkemde bana zulüm ettiler" şarkısını sosyal medya platformu Youtube’a yüklediğini aktararak, "Çileyi gerçek hayatta yaşıyoruz. Yaşamasak da görüyoruz. Görmesek de dinliyoruz. Çok basit, bir telefonla çektim ve sosyal medya platformuna yükledim. Sponsor olmadan yayıldı çünkü insanların gerçek hayatta yaşadıklarını anlattım." ifadelerini kullandı.

Tüm yaşadıklarını şarkılarla dile getirdiğini belirten Kasım, "İnsanlara en kolay böyle anlatabilirdim. Hem benim derdimi hem onun hem de ötekinin derdini anlatan şarkılar yazdım." diye konuştu.

Halk ayaklanmalarından önce Suriye'deki kültürel hayata değinen Kasım, "Şam Kültür Merkezinde yarışma vardı. Yazdığım şiirle yarışmak için gittiğimde, yarışmanın kültür ya da sanatla ilgisi olmadığını gördüm. Onların (Esed rejiminin) lehine bir şeyler yazmayan ötekileştiriliyordu." değerlendirmesini yaptı.

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Şair
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