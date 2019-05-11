Suriyeli anne yaşamını 'cam kemik' hastası oğluna adadı

Ankara

Suriye'nin Halep kentinde Muhammed ile Hüseyin isimli iki çocuğuyla yaşayan 23 yaşındaki Ayşe Halo Ajouri'nin küçük oğlu 6 yaşındaki Hüseyin'in doğuştan kemik rahatsızlığı bulunduğu ortaya çıktı.

Ülkelerindeki iç savaş ve hastanelerin fiziki koşullarının uygun olmaması sebebiyle oğlunu tedavi ettiremeyen Ajouri, ailesiyle 2013 yılında Lübnan'da, ardından Şam'da yaşamaya başladı. Türkiye'ye geçiş yapmak için geçen yıl tekrar Halep'e gelen Ajouri, çocuklarıyla ekim ayında uzun bir yolculuğun ardından, daha önce Türkiye'ye gelen eşinin yanına ulaştı.

Yolculuk sırasında kemikleri daha fazla deforme olan ve hastalığı ilerleyen Hüseyin'in tedavisi Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneğinin (SGDD) UNICEF ortaklığı ile 2016'da açtığı "Al Farah (Mutluluğum) Çocuk Aile Destek Merkezi" yetkililerinin çabaları sonucunda Türkiye'de başladı.

Şubat ayında oğluna "cam kemik" hastalığı tanısı konan Ajouri, yaşamını onun tedavisine adadı. Ajouri, şefkati ve dualarını eksik etmediği çocuğunun yürümeye başlayacağı günün hayalini kuruyor.

"Allah çocuklarımı da eşimi de korusun"

AA muhabirine oğlu için verdiği mücadeleyi anlatan Ajouri, hastalık sebebiyle çocuğunun kemiklerinin çok hassas olduğunu ve bazen günlük hareketlerde bile kırıldığını söyledi.

Ajouri, Suriye'den Türkiye'ye gelirken uzun bir yol aldıklarını ve çok sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, "Yolda oğlumun birkaç kez ayağı da kolu da kırıldı. Zaten kemikleri hastalıktan dolayı çok dayanıksız. Bundan sonra kemikleri daha çok zarar gördü." diye konuştu.

Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra Hüseyin'in sağlık hakkına erişimi ve engel durumunu belirten heyet raporu temin ettiklerini anlatan Ajouri, tedavi sonrasında kırıkların iyileşmeye başladığını anlattı.

Doktorun, oğlunun iyileşmesinin uzun bir zaman alacağını söylediğini aktaran Ajouri, "Çok şükür, Allah çocuklarımı da eşimi de korusun. Onlardan başka kimsem yok. 20 gün önce hastaneye gittik. Doktor, çocuğumun kemiklerine bir test yaptı. Sonuçları görünce 'Sizin çocuğunuz 15 yılda iyileşmez.' dedi bana. Kemikleri çok iriymiş. Ama sonra eve geldim, Allah'a çok dua ettim, yalvardım ve çocuğum ayağa kalktı. Şu an yürüyemiyor ama ayakta durabiliyor. Doktor, çocuğumun iyileşebileceğini söyledi ama bunun çok zaman alacağını da söyledi." ifadelerini kullandı.