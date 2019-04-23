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Sri Lanka'da hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazesi Türkiye'ye getirildi

Sri Lanka'da otel ve kiliselere yönelik düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı mühendisin cenazeleri Türkiye'ye getirildi.

Sri Lanka'da hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazesi Türkiye'ye getirildi

Sri Lanka'da otel ve kiliselere yönelik düzenlenen terör saldırılarında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı mühendisin cenazeleri Türkiye'ye getirildi.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Nisan 2019 Salı 11:42
Sri Lanka'da hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşının cenazesi Türkiye'ye getirildi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Sri Lanka'daki terör saldırılarında hayatını kaybeden 2 Türk vatandaşı Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş'un cenazeleri Türkiye'ye getirildi. 

Kaynaklar, cenazelerin bugün İstanbul'dan Adıyaman'a sevk edileceği bilgisini paylaştı.

Sri Lanka'da pazar günü Hristiyanlar için kutsal Paskalya ayinlerinin düzenlendiği Kochchikade kentindeki St. Anthony's, Katana'daki St. Sebastian ve Batticaloa'daki Meryem Ana kiliseleri ile başkent Kolombo'daki beş yıldızlı Shangri-La, Cinnamon Grand ve Kingsbury otellerine bombalı saldırılar gerçekleştirilmişti.

Saldırıların ardından başkent Kolombo'nun banliyöleri Dehiwala'daki konukevi yakınında ve Dematogo'da da üst geçit yakınında patlamalar olmuştu. Yetkililer, saldırılarda aralarında Türk vatandaşı mühendisler Serhan Selçuk Nariçi ve Yiğit Ali Çavuş'un da olduğu 310 kişinin hayatını kaybettiğini, 500'den fazla kişinin yaralandığını açıklamıştı.

Anahtar Kelimeler:
Srilanka
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