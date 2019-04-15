Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 10°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95956
ALTIN
239.735
DOLAR
5.8001
STERLİN
7.5991
EURO
6.5613
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat zihniyetinden geriye pek bir şey kalmadı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 28 Şubat zihniyetinden...
MHP seçim sonuçlarını değerlendirdi
MHP seçim sonuçlarını değerlendirdi
MEB'den yeni dijital içerik platformu
MEB'den yeni dijital içerik platformu
Beşiktaş doludizgin
Beşiktaş doludizgin
Ve Rıza kayaalp 9. kez avrupa Şampiyonu
Ve Rıza kayaalp 8. kez...

Sörf tahtasıyla dünyayı geziyor

Norveç'ten sörf tahtasını yanına alarak Mayıs 2017'de dünya turuna çıkan 45 yaşındaki Dunnett, Kastamonu'nun Abana ilçesine ulaştı.

Sörf tahtasıyla dünyayı geziyor

Norveç'ten sörf tahtasını yanına alarak Mayıs 2017'de dünya turuna çıkan 45 yaşındaki Dunnett, Kastamonu'nun Abana ilçesine ulaştı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Nisan 2019 Pazartesi 13:46
Sörf tahtasıyla dünyayı geziyor

Norveç'ten sörf tahtasını yanına alarak Mayıs 2017'de yolculuğuna başlayan 45 yaşındaki Jono Dunnett, şimdiye kadar 15 ülkenin kıyı şeridini geçti. Dunnett, sörf tahtasının üzerindeki malzemelerle, uygun bulduğu yerlerde kamp kurarak konaklıyor.

Abana'da mola veren Dunnett, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgar sörfüne küçük yaşlarda başladığını söyledi.

Günde yaklaşık 30 kilometre yol katediyor

Sınırlarını aşmak için sörf tahtasıyla dünya turuna çıktığını anlatan Dunnett, hava koşullarına göre günde yaklaşık 30 kilometre katettiğini belirtti.

O günkü gücüne ve rüzgarın yönüne bağlı olarak bu mesafenin değiştiğini anlatan Dunnett, şöyle konuştu:

"Şartlar oluştuğunda 30 kilometreyi iki katına çıkarabiliyorum. Genellikle günün 8 saatinde yelken açıyorum, rüzgar olmadığında kürek çekiyorum. Hava kararmadan uygun bir yerde durup kamp yapıyorum. Bir sonraki gün de yoluma devam ediyorum."

"Türkiye muhteşem bir ülke"

Yolculuğunun Türkiye etabında farklı deneyimler kazandığını dile getiren Dunnett, "Türk halkı sıcak ve misafirperver. Yolculuğumdan her geçen gün daha çok keyif alıyorum. Yemekleri lezzetli ve denizde birçok yunus var. Türkiye muhteşem bir ülke." dedi.

Dunnett, yolculuğu boyunca denizlerdeki kirliliğin dikkatini çektiğini, özellikle plastik atıkların çevresel açıdan risk oluşturduğunu ifade etti.

Bu yıl Rusya ve Abhazya sınırına ulaşmayı hedeflediğini kaydeden Dunnett, yolculuğunu bisikletle Norveç'e dönerek tamamlayacağını sözlerine ekledi.

Anahtar Kelimeler:
Sörf
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit oğullarının hatırasını 23 yıldır odasında yaşatıyorlar
Şehit oğullarının hatırasını 23 yıldır odasında yaşatıyorlar
Suruçlu hokeycilerin hedefi Avrupa şampiyonluğu
Suruçlu hokeycilerin hedefi Avrupa şampiyonluğu
Kanser hastası Sırp profesör şifayı Türkiye'de buldu
Kanser hastası Sırp profesör şifayı Türkiye'de buldu
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim