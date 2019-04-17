Sonat Emre'den güzel haber

Akut Lenfoblastik Lösemi (ALL) hastalığı nedeniyle Antalya'da tedavi gören 14 yaşındaki Sonat Emre Özcan'a, babasından gerçekleştirilen 10'da 6 uyumlu ilik nakli vücuduna uyum sağladı.

Yaklaşık 4,5 yıl önce baş dönmesi ve halsizlik şikayetiyle gittiği hastanede "yüksek riskli ALL" teşhisi konulan ve yaklaşık 6 aydır uygun ilik bekleyen Özcan'a 10'da 10 uyumlu donör bulunamadı. Bunun üzerine çocuğa, 13 Mart Çarşamba günü babası Onur Özcan'dan 10'da 6 uyumlu nakil gerçekleştirildi. Yaklaşık bir aydır test sonuçlarını bekleyen Sonat Emre Özcan'a ve ailesine güzel haber cuma günü geldi. Kan değerleri ve test sonuçlarına göre, babadan alınan iliğin çocuğun vücuduna uyum sağladığı belirlendi.

Nakilde yüzde 99,9 oranında başarı

Baba Onur Özcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2014 yılından bu yana tedavi sürecini içerisinde olduklarını söyledi.

Baş ağrısı şikayetiyle gittikleri hastanede ALL teşhisi konulan oğlunun bugüne kadar Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi, LÖSEV ve özel bir hastanede tedavi sürecinin gerçekleştiğini anlatan Özcan, şöyle konuştu:

"Başta ilik nakli gerekmiyordu, bu açıdan mutluluk vericiydi. Sonat çok farklı ilaçlar kullandı, bu ilaçlar yaşına göre ağırdı. Geçtiğimiz yazdan itibaren ilaçlar görevini yerine getirmemeye başladı. Bunun üzerine ilik nakli kaçınılmaz oldu. Hızlı bir şekilde işlemlere başladık. Annesi ve benden 10'da 10 oranında uygunluk olmayınca ailemizden ve sosyal medya aracılığıyla ülke genelinden uygun donör arayışına girdik."

Kamuoyundan önemli bir destek gördüklerini bildiren Onur Özcan, ancak 10'da 10 uyumlu donör bulunmadığını kaydetti.

Bunun üzerine doktorun kendisinden alınacak 10'da 6 uyumlu iliğin oğluna nakledileceğini belirtmesi üzerine operasyona girdiklerini dile getiren Özcan, şöyle konuştu:

"İlik nakli korkulacak bir işlem değil. Benden ilik alındı, ilik dediğimiz kanın içindeki bir madde, sadece kanınız alınıyor ve kan üzerinden ilik toplanıyor. Bu koldan da belden de olabiliyor. 1-2 gün içinde kendinizi topluyorsunuz. Ağır bir travma gibi zararı yok. Bu kadar basit bir şey ile hayat kurtarıyorsunuz. Yaklaşık 17-18 saat süren bir operasyondu. Kanı yavaş yavaş verdikleri için uzun soluklu sürüyor. Nakil işlemi gerçekleştikten sonra yaklaşık 30 günlük bekleme sürecine girdik. Gerekli testler yapıldıktan sonra sonuç belli oldu ve güzel haberi cuma günü aldık. Oğlumuzun ilik naklinin yüzde 99,9'a yakın bir oranda başarıyla tuttuğunu öğrendik."

Oğlunun süreci çok olgun bir şekilde geçirdiğini söyleyen Onur Özcan, önce oğlu ve ailesiyle birlikte tedavi sürecinin başarılı olacağına inandıklarını belirtti.

Oğlunun sürecin başından itibaren "Baba senin iliğin bana tutacak, asla endişe etmiyorum." diye konuştuğunu aktaran Özcan, "İnsanların dualarıyla, inancımızla başardık." dedi.

Sürecin henüz sona ermediğini, oğlunun yaklaşık 1 yıl enfeksiyona karşı dikkatli olması gerektiğini dile getiren baba Özcan, evladının sağlıklı beslenmesi gerektiğini de kaydetti.

"En başından güzel haberi alacağıma inandım"

Sonat Emre Özcan ise bu süreçte annesinin, babasının ve babaannesinin önemli desteğini gördüğünü söyledi.

"En başından güzel haber alacağımıza inandım. Asla pes etmedim, hiçbir zaman kendimi bırakmamaya çalıştım ve başardım." diyen Özcan, bundan sonra hayatına daha dikkat edeceğini belirtti.

Özellikle sağlığın bir insan için çok önemli olduğunun dile getiren Sonat Emre Özcan, "Sağlıksız bir yaşam, yaşam değil. Bundan sonra hayatta hiçbir şeyi kafama takmayacağım, hayatı olduğu gibi mutlu bir şekilde yaşayacağım." diye konuştu.

Herkesten kök hücre bağışçısı olmasını isteyen Özcan, kendisi gibi binlerce donör bekleyen hasta olduğunu hatırlattı.

Herkesin bu konuda duyarlı olması için çağrıda bulunan Sonat Emre Özcan, "Hiç zor bir şey değil, hastaneye gidip kan verecekler. Belki bir hastanın hayatını kurtaracaklar." şeklinde konuştu.