Sığ suda sıkışan yunus botla kurtarıldı

Samsun'un Atakum ilçesinde Kurupelit Yat Limanı'nda dalgalar nedeniyle biriken kum yığınları, suyun sığlaşmasına neden oldu.

Sığ suda kum birikintilerinin üzerinde sıkışan ve ölmek üzere olan yunusu görenler, Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına haber verdi.

Bunun üzerine 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bölgede eğitim dalışı yapan itfaiye dalgıçları, yunusun bulunduğu alana yönlendirildi.

Dalgıçlar, bir süre uğraştıktan sonra yunusu kum yığınlarının üzerinden bota almayı başardı.

Botla 3 kilometre açığa götürülen yunus, yeniden suya bırakıldı.