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Şehzade Mustafa Tanzanya'yı yasa boğdu

Tanzanyalı ailenin Muhteşem Yüzyıl dizisini izleme görüntüleri sosyal medyada geniş yer buldu.

Şehzade Mustafa Tanzanya'yı yasa boğdu

Tanzanyalı ailenin Muhteşem Yüzyıl dizisini izleme görüntüleri sosyal medyada geniş yer buldu.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
26 Nisan 2019 Cuma 12:38
Şehzade Mustafa Tanzanya'yı yasa boğdu

Tanzanyalı ailenin, ülkede popüler olan Türk dizilerinden Muhteşem Yüzyıl'da Kanuni Sultan Süleyman'ın oğlu Şehzade Mustafa'nın öldürüldüğü sahnenin ekranlara gelmesi sonrası yaşadığı büyük üzüntü sosyal medyada gündem oldu.

Ülkede "Sultan" adıyla haftanın 5 günü ekranlara gelen dizinin son bölümünde Şehzade Mustafa'nın boğdurulması ülkeyi yasa boğdu.

Sosyal medyada yayılan görüntüde, ekran başına kitlenen ailenin genç üyelerinin diziyi izlerken büyük üzüntüyle hüngür hüngür ağladıkları görülüyor.

"Nur içinde yat Mustafa"

Ülkeyi yasa boğan bölüm sonrasında sosyal medyada çok sayıda yorum paylaşıldı.

Milletvekili Nape Moses Nnauye, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Sultan dizisini birkaç aydır izlediğini ifade ederek, "Nur içinde yat Mustafa." ifadesini kullandı.

"Adambrv" adlı Twitter kullanıcısı, "(ABD'li oyuncu) Paul Walker öldüğünde bir kadın kardeşim çocuk gibi ağladı. Ona çok şaşırmıştık. Bugün de bir kız gördüm sanki kocası ölmüş gibi ağlıyordu çünkü Şehzade Mustafa öldü." paylaşımında bulundu.

Son yıllarda Sahra Altı Afrika ülkelerinde büyük popülerlik kazanan Türk dizi ve filmleri, en fazla izlenen yapımlar arasında başı çekiyor.

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Şehzade
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