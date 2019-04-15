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Şehit oğullarının hatırasını 23 yıldır odasında yaşatıyorlar

Hakkari'de 1996 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca kurulan pusuda şehit düşen Onbaşı Gider'in ailesi, oğullarının odasını onun hatırasını yaşatan "müzeye" dönüştürdü.

Şehit oğullarının hatırasını 23 yıldır odasında yaşatıyorlar

Hakkari'de 1996 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca kurulan pusuda şehit düşen Onbaşı Gider'in ailesi, oğullarının odasını onun hatırasını yaşatan "müzeye" dönüştürdü.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
15 Nisan 2019 Pazartesi 13:50
Şehit oğullarının hatırasını 23 yıldır odasında yaşatıyorlar

Hakkari'de 23 yıl önce terör örgütü PKK mensuplarınca kurulan pusuda şehit düşen Jandarma Komando Onbaşı Cemil Gider'in ailesi, oğullarının hatırasını 23 yıldır odasında yaşatıyor.

Aydın'ın Efeler ilçesi Terziler Mahallesi'nde oturan 70 yaşındaki Lütfi ve 68 yaşındaki Hürmüz Gider çifti, oğullarının büyüdüğü odayı, şehit düşmesinin ardından anılarıyla doldurdu.

Odanın birçok yerinde şehidin çocukluk, gençlik ve askerlik yıllarına ait fotoğraflar yer alırken, yatağı ve kanepesinde Türk bayrağı, duvarlarda da künyesi ve elbiseleri bulunuyor.

Şehidin yazdığı notlar ve özel eşyalarını da bir kutuda saklayan Gider çifti, "müze" şeklinde tasarladıkları şehidin odasını 23 yıldır aynı düzenle koruyor.

"Bu odaya girdiğimde onu görüyor gibi oluyorum"

Anne Hürmüz Gider, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 çocuğundan biri olan şehit oğlundan kalan en ufak hatıraya bile sahip çıktığını söyledi.

Oğlunun hatıralarını odasında yaşattığını anlatan Gider, "Rüyalarımda onu hep bu odada görüyorum. Bir yere gittiğimde gelir gelmez odasının ışığını açarım ve bakarım. Akşamları odaya girer 'İyi akşamlar oğlum' derim. Sonra kendi odama geçip uyurum. Bu odaya girdiğimde onu görüyor gibi oluyorum." dedi.

"Oğlumu çok özlüyorum"

Gider, oğlunun şehit olacağını rüyasında gördüğünü, şehadet haberini aldığında çok üzüldüğünü belirtti.

Evlat acısının çok zor olduğunu, onu çok özlediğini dile getiren Gider, şöyle konuştu:

"Arkadaşları evlendi, çocukları oldu. Bazılarının gelinlik çağında kızları bile var. Bazılarının çocukları sünnet oluyor. 7 sene kapıdan dışarı çıkamadık biz. Hele hele bayramlarda. Bayram ziyaretlerine askerlerimiz geliyor. Hem seviniyorum hem üzülüyorum. Ne yapalım tecellimiz işte. Oğlum vatan için şehit düştü. Bu yüzden gururluyum. Vatanı için canını verdi. Her yerde onun sayesinde önceliğimiz var. Keşke olmasaydı ama vatan sağ olsun."

"O acı kalbimizden hiç gitmiyor"

Baba Lütfi Gider de oğlunu kaybetmenin acısını yaşadığını belirterek, "Vatan için şehit oldu. 'Şehit' demesi kolay ama kalpteki yara geçmiyor. Onun arkadaşlarını görünce hala içim acıyor. Cenazesini defnettikten sonra 3 yıl boyunca mezarlığın oradan geçemedim. O acı kalbimizden hiç gitmiyor. Takdir Allah'tan. Allah'ım sabır versin." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Şehid
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