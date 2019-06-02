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Şehit oğlunun isteğini üniversiteden mezun olarak yerine getirdi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 yılında şehit düşen oğlu Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa'nın, şehit olmadan önce üniversitede eğitim görmesinin istediği annesi, Toros Üniversitesi Gastronomi Bölümünden mezun oldu.

Şehit oğlunun isteğini üniversiteden mezun olarak yerine getirdi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 yılında şehit düşen oğlu Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa'nın, şehit olmadan önce üniversitede eğitim görmesinin istediği annesi, Toros Üniversitesi Gastronomi Bölümünden mezun oldu.

02 Haziran 2019 Pazar 00:26
Şehit oğlunun isteğini üniversiteden mezun olarak yerine getirdi
Mersin

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 2016 yılında şehit düşen oğlu Piyade Yüzbaşı Yiğitcan Çiğa'nın, şehit olmadan önce üniversitede eğitim görmesinin istediği annesi, 2 yıl önce kayıt yaptırdığı Toros Üniversitesi Gastronomi Bölümünden mezun olmanın gururunu yaşadı.

Terör örgütü PKK'ya yönelik 27 Ocak 2016 tarihinde Sur'da düzenlenen operasyonda şehit düşen Piyade Yüzbaşı Çiğa'nın 58 yaşındaki annesi Ayla Çiğa, oğlunun şehit düşmeden önce "üniversite okuması" yönündeki isteğini yerine getirmeye karar verdi. Çiğa, girdiği üniversite sınavında Toros Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Gastronomi Bölümünü tam burslu kazandı. İki yıl süren eğitiminin ardından bölümünü başarıyla tamamlayan anne Çiğa, mezun oldu.

Ayla Çiga, üniversite tarafından kentteki Servet Tazegül Spor Salonu'nda düzenlenen mezuniyet törenine katılarak temsili diplomasını aldı.

Törende, çocukları yaşındaki öğrenci arkadaşlarıyla birlikte kortej yürüyüşünde yer alan Anne Çiğa, şehit oğlunun isteğini gerçekleştirmenin gururunu yaşadı.

"Hayata bakış açım değişti"

Mezuniyet töreninin açılış konuşmasını yapan Ayla Çiğa, okulunu bitirmenin sevinç ve mutluluğunu yaşadığını söyledi.

İki yıllık eğitimi boyunca değerli bilgiler edindiğini aktaran Çiğa, "Okulun bahçesine girdiğim anda huzur ve güven içerisinde olduğumu hissetmiştim. Bu ruh hali eğitimime de olumlu yansıdı. Üniversitemde kendimi buldum diyebilirim." ifadesini kullandı.

Çiğa, yaşamı boyunca şehit olan oğlunun da aralarında bulunduğu 3 çocuğuna eğitimin önemini aşılayan bir anne olduğunu dile getirdi.

Üniversite hayatının verimli geçtiğine işaret eden Çiğa, "Eğitim hayatım boyunca hayata bakış açım çok değişti. Çalışma hayatını gördüm. Şöyle bir düşünüyorum da evimde otursaydım, mesleğimin altın bileziğini koluma takamazdım. Şimdi evlerinde oturan ve içinde okuma aşkı olan herkese seslenmek istiyorum. Lütfen hayallerinizin peşinden koşun, 'Ben yapamam.' demeyin. Unutmayın, azimle yapılan her iş başarıya ulaşacaktır. Herkesi okumaya devam ediyorum. Çok güzel bir duygu. Bu duyguyu herkesin yaşamasını istiyorum." sözlerine yer verdi.

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