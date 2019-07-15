Şehit Necmettin öğretmen unutulmuyor

Görev yaptığı Şanlıurfa'dan memleketi Gümüşhane'ye giderken Tunceli'de terör örgütü PKK mensuplarınca kaçırıldıktan sonra şehit edilen sınıf öğretmeni Necmettin Yılmaz'ın ailesi, evlatlarının şehadetinin ikinci yılında hüzün yaşıyor.

Necmettin öğretmenin şehadetinin ardından geçen 2 yılda yurdun çeşitli yerlerinden çok sayıda taziye telefonu, mesaj ve mektup alan Gülay ve Hamit Yılmaz çifti, oğullarının mezarı başında her gün dua ediyor.

Şehit öğretmenin küçük kardeşi 15 yaşındaki Yahya Yılmaz ise ağabeyine duyduğu özlemi, ondan geriye kalan teli kopuk gitarla dindirmeye çalışıyor.

Baba Hamit Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 16 Ekim 2016'da Şanlıurfa'ya atanan oğlunun 8 aylık öğretmenken PKK tarafından katledildiğini anımsattı.

Yaşadıkları acı olayın üzerinden 2 yıl geçtiğini dile getiren Yılmaz, 27 gün boyunca bulunmasını beklediği evladını unutmasının mümkün olmadığını söyledi.

Yılmaz, oğlu Necmettin'in ömrünü okumakla geçirdiğini ve cehaletle savaşırken şehadete ulaştığını ifade ederek, şöyle konuştui:

"Necmettin öğretmen, Esma-ül Hüsna'yı, Allah'ın isimlerini ezbere bilen, kendini yetiştirmiş bir evladımdı. Allah onu ve bütün ölmüşlerimizi nurlar içinde yatırsın. Bizi çok derinden üzdü. Acısı tarif edilmiyor. Rabb'im herkese Necmettin evladım gibi evlatlar nasip etsin. Necmettin, anasına babasına asi bir evlat değildi. Onun için çok acıyoruz. Izdırap içindeyiz ama takdiriilahi. İnsan aç susuz yaşar, vatansız yaşayamaz. Necmettin öğretmenin, oğlumun da kaderi şehadet şerbeti içmekmiş. Allah'a hamdolsun. En büyük şerbeti içti. İnşallah bize de nasip olur."

"Rabb'im kimseye evlat acısını tattırmasın." diyen baba Yılmaz, acısını dindirmek için Allah'a sığınmaktan başka çare bulamadığını anlattı.

"Yaşasaydı düğün hazırlığı yapacaktı"

Oğlunun, hayallerini gerçekleştirmeye ömrünün yetmediğini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Yaşasaydı 2018'de nişanlanıp düğün hazırlığı yapacaktı. Nasip olmadı. Takdiriilahi böyleydi. Elimizden bir şey gelmiyor. Allah böyle dilemiş. Allah aziz milletimizi korusun. Bayrağımızı vatanımızda ilelebet dalgalandırsın. Biz 1071'den beri bu toprakların üzerindeyiz, Allah'ın iziniyle ilelebet de olacağız, ha üstünde gezmişiz ha altında yatmışız fark etmiyor. Bu vatan bizim. İnsan bir gün ölecek. Allah onurlu ve şerefli ölümü herkese nasip etsin. Rabb'imize boyun eğdik."

Anne Gülay Yılmaz ise ilk günkü gibi taze olan evladının acısını, ölene kadar yüreğinde hissedeceğini dile getirdi.

Evladını sanki çıkıp gelecek gibi beklediğini anlatan anne Yılmaz, "Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. Çok üzgünüm. Önce Allah'a, sonra Peygambere, millete ve devlete sığınarak teselli bulduk. Allah millete ve devlete zeval vermesin." dedi.

"Gitarı hatıra kaldı"

Şehit öğretmenin kardeşi Yahya Yılmaz da ağabeyinin şehadetinin ardından büyük üzüntü yaşadığını ve hayatın kendisi için zor olduğunu söyledi.

Yılmaz, ağabeyinin şehadetine ilişkin duygularını "Benim için çok serzenişli ve acıklı bir hayatın başlangıcı oldu. Ona beslediğim duygular çerçevesinde bu, benim için büyük yıkıma sebep oldu." şeklinde ifade etti.

Necmettin öğretmenin müziğe ve enstrümanlara yoğun ilgi duyduğunu, özellikle saz ve gitarla ilgilendiğini anlatan Yılmaz, "Çok farklı müziklerle ilgilenirdi. Gitarı bana ağabeyimden hatıra kaldı. Onu saklıyorum. Onun gösterdiği gibi ona özen göstermeye çalışıyorum. O gitarın benim için manevi değeri yüksek." diye konuştu.

Necmettin öğretmenin öz geçmişi

Necmettin Yılmaz, 14 Aralık 1993'te Gümüşhane'nin Torul ilçesi Demirkapı köyünde ailesinin 4 çocuğundan ikincisi olarak dünyaya geldi.

İlkokul eğitimini Demirkapı İlköğretim Okulu, ortaokulu Gümüşhane Bağlarbaşı Yatılı Bölge Ortaokulu, liseyi ise Gümüşhane Ali Fuat Kadirbeyoğlu Anadolu Lisesinde tamamlayan Yılmaz, Artvin Çoruh Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü'nden mezun oldu.

Meslek hayatına 2015-2016 eğitim öğretim yılında Torul'un Altınpınar İlkokulunda ücretli sınıf öğretmenliği yaparak başlayan Necmettin öğretmen, 2016'da Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Çiftçibaşı İlkokuluna atandı.

8 aylık öğretmen olan ve öğrencilerince çok sevilen Necmettin Yılmaz, 16 Haziran 2017'de yaz tatilini geçirmek için Şanlıurfa'dan memleketi Torul'a dönerken, PKK'lı teröristlerce Tunceli-Erzincan kara yolunun Pülümür ilçesi kesiminde aracı yakıldıktan sonra kaçırıldı.

Genç öğretmeni arama çalışmaları 27 gün boyunca aralıksız sürdü. Necmettin öğretmenin naaşı, 12 Temmuz 2017'de Tunceli'deki Pülümür Çayı'nda bulundu.

Necmettin Yılmaz'ın cenazesi, 16 Temmuz 2017'de Torul ilçe merkezinde düzenlenen törenin ardından baba ocağı Demirkapı köyündeki aile kabristanına defnedildi.

Şehadetinin ardından Necmettin Yılmaz'ın adı, Milli Eğitim Bakanlığınca Siverek'teki görev yaptığı okul, Torul'daki imam hatip lisesi ile yurdun çeşitli yerlerindeki kütüphanelere ve Tunceli'de bir bulvara verildi.