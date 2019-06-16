Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
90787
ALTIN
255.004
DOLAR
5.8790
STERLİN
7.4499
EURO
6.5887
İhracatçıya döviz alımında vergi müjdesi
İhracatçıya döviz alımında vergi müjdesi
Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor
Kamu işçisinin zam pazarlığı başlıyor
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını bu akşam
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını bu akşam
MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK ve FETÖ iltisak ve irtibatları eninde sonunda belli olacak
MHP Genel Başkanı Bahçeli: PKK...
Suriye'deki gözlem noktasına saldırıya anında karşılık verildi
Suriye'deki gözlem noktasına saldırıya anında...

Şehit eşinin hatıralarını evinin odasında yaşatıyor

TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın eşi, eşinin fotoğraflarını ve eşyalarını Adıyaman'daki evinin bir odasında muhafaza ediyor.

Şehit eşinin hatıralarını evinin odasında yaşatıyor

TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Komando Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın eşi, eşinin fotoğraflarını ve eşyalarını Adıyaman'daki evinin bir odasında muhafaza ediyor.

16 Haziran 2019 Pazar 23:19
Şehit eşinin hatıralarını evinin odasında yaşatıyor
Adıyaman

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye'nin Afrin bölgesinde düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya'nın fotoğrafları ve eşyaları eşi tarafından evlerinin bir odasında özenle korunup muhafaza ediliyor.

Şahin Kaya'nın eşi Rabia Kaya, şehidin anılarını yaşatmak ve hatırlanmasını sağlamak için Adıyaman'daki evinin bir bölümünü "müze oda" olarak düzenledi.

Kaya, bu odada, geçen yıl şubat ayında şehit olan eşinin fotoğraflarının yanı sıra elbise, kep, ayakkabı, atkı, bere ve bardak gibi kişisel eşyalarına, çok sevdiği Türk bayrağı ve Galatasaray forması ile askeri malzemelere yer verdi.

Kızı Afra ile evlerinde şehidin anılarıyla yaşayan Rabia Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle Nevşehir'e amcalarının yanına gittiği sırada tanıştığını anlattı.

2016 yılında nişanlandıklarını, bir yıl sonra da evlendiklerini kaydeden Kaya, "Kendisi Bolu'da görev yapıyordu. Eşimle evlendikten sonra Kuzey Irak'a göreve gitti ve 6 ay boyunca kendisini hiç göremedim." dedi.

Kaya, hamileliği döneminde de eşinin bir aylık izne geldiğini belirterek, "Kızım 9 aylıktı. Eşim şehit olacağını biliyormuş gibi kızımın erken doğmasını istedi. Kızım erken doğdu ve 20 gün görebildi. Eşim bana Afrin'e gideceği sırada 'Hakkını helal et, bir daha görüşmeyebiliriz' dedi. Gittikten iki gün sonra şehit düştü." diye konuştu.

"Koca yürekli biriydi"

Rabia Kaya, sadece evinin bir odasını şehit eşinin eşyalarıyla düzenlediğini ancak her odanın onun anılarıyla dolu olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Sabah kalkar kalkmaz kızım Afra ile odaya gelip eşimin eşyalarını koklayıp, öpüyoruz. Özel eşyalarını hep bu odada muhafaza ediyorum. Eşim sürekli görevdeydi. Kişisel eşyalarını bana verirdi. Kendisi vatanı için bir şeyler yapmaya çalışıyordu. Eşime evde üç gün daha kal dediğim zaman bana 'Arkadaşlarım toprağın üzerinde savaşıyor, burada uykum gelmiyor' derdi. O derece koca yürekli biriydi."

Eşiyle geçirdiği her dakikasını hatırladığını belirten Kaya, "Doğum yaptığımda yanımdaydı. Bana 'Ne olursun acı çektiğini bana gösterme, dayanamıyorum' derdi. Göreve gitmeden önce kızının şapkasını alıp kokladı. Tarifi mümkün değil." şeklinde konuştu.

"Arakan ve Sudan'da su kuyusu açtırdım"

Şehit eşi Kaya, eşinin ismini yaşatmaya çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Eşimin eşyalarının bulunduğu oda yaptım. Adıyaman'da hastane ve bir okula eşimin adı verilecek. Allah, bana ömür verdikçe adını yaşatmaya devam edeceğim. Biri eşim diğeri ben eşim ve kızım adına Arakan ve Sudan'da olmak üzere iki su kuyusu açtırdım. Şehadet şerbeti içtiği zaman İdlib'de asker ve silah arkadaşlarıyla orada bulunan yetim ve öksüz çocuklara onun adına yemek verdim."

Kaya, devlet yetkililerinin de hiçbir zaman şehit yakınlarını ihmal etmediğini sözlerine ekledi.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Şahin Kaya, TSK tarafından Suriye'nin Afrin bölgesine düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'nda, PYD-YPG/PKK/KCK ve DEAŞ terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen saldırıda yaralanıp kaldırıldığı hastanede 6 Şubat 2018'de şehit olmuştu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Babam öldükten sonra kalbim bomboş kaldı'
'Babam öldükten sonra kalbim bomboş kaldı'
Evladını teröre kurban veren babanın en acı 'Babalar Günü'
Evladını teröre kurban veren babanın en acı 'Babalar Günü'
Edirne'de Lavanta Tarla Günleri
Edirne'de Lavanta Tarla Günleri
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Ajanshaber Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim