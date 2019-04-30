Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 23°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM MAGAZİN Politika Genel KÜLTÜR-SANAT Bilim, Teknoloji
BİST
95490
ALTIN
246.406
DOLAR
5.9578
STERLİN
7.7314
EURO
6.6800
Şırnak ve Siirt'te 8 terörist etkisiz hale getirildi
Şırnak ve Siirt'te 8 terörist...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin dışlandığı bir F-35 projesi çökmeye mahkum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin dışlandığı bir...
Milli radar tepeden bakacak
Milli radar tepeden bakacak
Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff: Türkiye'nin başarısından mutluluk duymalıyız
Eski Almanya Cumhurbaşkanı Wulff: Türkiye'nin...
Sudan'da taraflar başkanlık konseyinde anlaşamadı
Sudan'da taraflar başkanlık konseyinde anlaşamadı

Sarayiçi'nin sevimli tayları ilgi topluyor

Edirne'de pony shetland cinsi minik atların 1 aylık tayları, Sarayiçi'ni ziyaret edenlerin ilgi odağı oluyor.

Sarayiçi'nin sevimli tayları ilgi topluyor

Edirne'de pony shetland cinsi minik atların 1 aylık tayları, Sarayiçi'ni ziyaret edenlerin ilgi odağı oluyor.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
30 Nisan 2019 Salı 12:51
Sarayiçi'nin sevimli tayları ilgi topluyor
Edirne

Edirne'de pony shetland cinsi minik atların 1 aylık tayları, Sarayiçi'ni ziyaret edenlerin ilgi odağı oluyor.

Osmanlı döneminde sarayın has bahçesi olarak kullanılan, bugün ise Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Tarihi Sarayiçi mevkisinde, at biniciliği yaptıran Remzi Bentaş'ın pony shetland cinsi atı, 25 gün önce iki tay dünyaya getirdi.

Bir süre ahırda annelerinin beslediği taylar, daha sonra diğer atlarla tarihi alana getirildi.

Sarayiçi'ne gelenlerin dikkati çeken taylara, özellikle çocuklar yoğun ilgi gösteriyor.

Anahtar Kelimeler:
Tay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Böbrek nakli bekleyen hastadan organ bağışı
Böbrek nakli bekleyen hastadan organ bağışı
Ayşe teyzenin dünyası 65 yıl sonra aydınlandı
Ayşe teyzenin dünyası 65 yıl sonra aydınlandı
Oyuncakları PTT taşıyacak çocukların yüzü gülecek
Oyuncakları PTT taşıyacak çocukların yüzü gülecek
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Ajanshaber

    Adres: Barbaros Mah., Yenisahra Mah., Ak Zambak Sok. No:13 A blok daire 1, 34746 Ataşehir/İstanbul

    0216 688 88 91 - 0530 894 34 15

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim