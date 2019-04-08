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Robotik kodlamayla geleceğin teknolojisini öğretecekler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde robotik kodlama eğitimi alan 27 gönüllü öğretmen, 13 okulda kurulacak atölyelerde öğrencilerin bu alanda kendilerini geliştirmesini sağlayacak.

Robotik kodlamayla geleceğin teknolojisini öğretecekler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde robotik kodlama eğitimi alan 27 gönüllü öğretmen, 13 okulda kurulacak atölyelerde öğrencilerin bu alanda kendilerini geliştirmesini sağlayacak.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
08 Nisan 2019 Pazartesi 10:47
Robotik kodlamayla geleceğin teknolojisini öğretecekler

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 27 öğretmen, aldıkları robotik kodlama eğitimiyle öğrencilere geleceğin teknolojisini öğretecek.

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansınca desteklenen "İnovasyon ve Sosyal Kalkınma Kuluçkaları Projesi"kapsamında eğitime katılan gönüllü öğretmenler, 13 okulda kurulacak STEM, ahşap, robotik kodlama, ses, medya ve transfer baskı atölyelerinde öğrencilere ders verecek.

Atölyeler sayesinde, öğrencilerin motor becerilerinin hızlandırılması, mekanik konuda bilişsel alanlara daha yatkın olmaları, parçalardan bütüne gitme yeteneklerini ön plana çıkarmaları, üretkenliklerini geliştirmeleri ve takım çalışmasını öğrenmeleri sağlanacak.

Toplam 40 saatlik temel eğitim sonrasında robotik kodlamanın değişik uygulamalarını yapma konusunda yetkinlik kazanan öğretmenler, aynı zamanda ilçedeki diğer meslektaşları için de kurslar düzenleyecek.

"Bu süreç Yüksekova'ya bir dinamiklik katacak"

Robotik kodlama eğitmeni Nuri Arpalı, yaptığı açıklamada, fen, mühendislik ve matematik becerilerinin aynı anda öğretilmesi konusunda öğretmenlere de robotik kodlama eğitimi verdiklerini söyledi.

Eğitimi alan öğretmenlerin bundan sonra öğrencileriyle bu süreci devam ettireceğini belirten Arpalı, "Bu süreç Yüksekova'ya çok güzel bir dinamiklik katacak. Şu anda 27 öğretmene bu eğitimi veriyoruz. Hedefimiz bunu 60'a yükseltmek." dedi. 

Fen filimleri öğretmeni Ebru İngöz de daha önce bu tür eğitime katılmadığını kaydederek, "Robotik kodlamayla ilgili daha önceden fikirlerim ve çalışmalarım vardı. Ancak hiç robotik kodlama yapmamıştım. Bu sayede robotik kodlama, arduino öğrendik. Legolarla robot yaptık. Bu projede gönüllü yer alıyorum." diye konuştu.

Bilişim teknolojileri öğretmeni Sümeyye Aydoğdu ise projede çok güzel sonuçlara ulaşılacağına inandıklarını kaydetti.

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Robotik
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