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Polonyalı gelin huzuru Türkiye'de buldu

Almanya'da tanıştığı Karadenizli Süleyman Şark ile evlenen Polonyalı Kasha Kozłowska Şark, Bodrum'da doğayla iç içe mutlu ve huzurlu yaşıyor.

Polonyalı gelin huzuru Türkiye'de buldu

Almanya'da tanıştığı Karadenizli Süleyman Şark ile evlenen Polonyalı Kasha Kozłowska Şark, Bodrum'da doğayla iç içe mutlu ve huzurlu yaşıyor.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 17:31
Polonyalı gelin huzuru Türkiye'de buldu

38 yaşındaki Polonyalı Kasha Kozłowska Şark, restoran işletmeciliği yapan Samsunlu Süleyman Şark ile 18 yıl önce evlendi. Almanya'da yoğun çalışma hayatları olan Şark çiftinin, üç çocuğu oldu.

Çift, büyükşehirlerin stresinden, iş hayatının temposundan bunalıp, hem ailesinin yanına dönmek hem de çocuklarına daha özgür bir yaşam sunmak için dört yıl önce Muğla'nın Bodrum ilçesine yerleşti.

Polonyalı gelin, Akçaalan Mahallesi'nde doğayla iç içe bir çiftlikte at, keçi, kaz ve ördek besleyerek ailece huzurlu bir hayat sürdürüyor.

Türk komşularıyla çok iyi ilişkiler içerisinde olan ve çevresinde çok sevilen Polonyalı gelin, bahçelerinde besledikleri hayvanlarla tek tek ilgileniyor, onların günlük ihtiyaçlarını karşılıyor. Şark, zaman zaman çocuklarıyla ata binerek keyifli dakikalar yaşıyor.

Şark, mutlu bir yaşam sürdüğü çiftliklerinde, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de yeni bir hayata başlamak istediklerini söyledi.

Almanya'daki çalışma hayatının ardından, Türkiye'de çalışmayıp evde çocuklarına baktığını belirten Şark, "Burada yaşamayı çok seviyorum. Türklerin misafirperverliğini çok seviyorum. Arkadaşlarım da burayı çok seviyor, sık sık ziyaretime geliyorlar." dedi.

Çocuklarıyla bol bol zaman geçirmenin kendisine büyük keyif verdiğini anlatan Şark, çiftliklerinde bulunan diğer hayvanlarla ilgilenmenin de kendilerini stresten uzaklaştırdığını belirtti.

"Türkiye, Almanya ile karşılaştırılamaz"

Türkiye'de hiç yabancılık çekmediğini de vurgulayan Şark, şöyle konuştu:

"Bodrum'da herhangi bir yere gittiğim zaman hiç bir yabancılık hissetmiyorum. Burada deniz ve iklim mükemmel. Turgutreis ve diğer bölgelerde de denize giriyoruz. Türk yemeklerini de yapmayı öğrendim. Ne istiyorlarsa yapabiliyorum. Türk komşularımızda var, yemeklerimi çok beğeniyorlar. Ailemle birlikte at, keçi ve ördeklerle zaman geçirmeyi de çok seviyorum. Türkiye Almanya ile karşılaştırılamaz. Çünkü havası, iklimi, bitkileri farklı. Burada hava şartları her zaman yaz gibi ve çok güzel. Huzurlu yaşamak isterlerse Türkiye'ye gelsinler."

Şark ayrıca, Türk gelenek ve göreneklerinin çok hoşuna gittiğini, bayram kutlama adetlerini çok beğendiğini söyledi.

"Doğayla iç içe hayvanlarla vakit geçirmek çok güzel"

Kasha Kozłowska Şark'ın eşi 49 yaşındaki Süleyman Şark ise hem çocuklarına daha özgür bir gelecek sunmak hem de Türkiye'ye dönüş yapan ailesinin yanlarına gitmek için Almanya'dan Türkiye'ye yerleştiklerini söyledi.

Şark, "Küçük yaştan beri Almanya'da yaşadım. Ailem de 10 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yaptı. Burada doğayla iç içe hayvanlarla vakit geçirmek çok güzel. Biz Türkiye'ye yerleşme kararı almadan önce, oradaki yaşantımızı bozmadan üç ay denedik ve daha sonra buraya kesin dönüş yapmaya karar verdik. Bazıları Türkiye'ye gelmeden önce buraya farklı bir gözle bakıyorlar. Burasını yaşanmayacak bir ülke olarak görüyorlar. Burada lüks bir hayat yaşayabileceklerini tahmin etmiyorlar, bizi burada geri kalmış bir ülke gibi görüyorlar ama geldiklerinde bu bakış açısı tamamen değişiyor." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Polonyalı Gelin
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