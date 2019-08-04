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Polis kurtardığı yaralıyı ambulansa kadar sırtında taşıdı

Hatay'da bir komiser yardımcısı, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken kayalıklara düşerek yaralanan Suriyeliyi, sıkıştığı yerden kurtarıp sırtında taşıyarak ambulansa kadar götürdü.

Polis kurtardığı yaralıyı ambulansa kadar sırtında taşıdı

Hatay'da bir komiser yardımcısı, sınırı yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken kayalıklara düşerek yaralanan Suriyeliyi, sıkıştığı yerden kurtarıp sırtında taşıyarak ambulansa kadar götürdü.

04 Ağustos 2019 Pazar 20:57
Polis kurtardığı yaralıyı ambulansa kadar sırtında taşıdı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinin Reyhanlı'nın Suriye sınırına yakın Yenişehir Mahallesi kırsalında düzensiz göçmen olduğu ihbarı alan polis ekipleri, bölgeye gitti.

Gece saatlerinde olunması nedeniyle oldukça karanlık olan bölgede 4 düzensiz göçmeni yakalayan ekipler, çevrede başka şahısların olup olmadığını kontrol etti.

O sırada uçurumun kenarındaki kayalıklardan ses geldiğini duyan ekipler, o bölgeye yöneldi.

Ekipler, sesin geldiği bölgede bir kişinin kayalıklara düştüğünü ve bulunduğu yerde hareketsiz olduğunu fark etti.

Ekibin başındaki komiser yardımcısı Tarık Köse, el fenerinin aydınlattığı uçurumun kenarına inerek kayalıklara sıkışan 30 yaşlarındaki Suriyeliyi sıkıştığı yerden kurtardı.

Komiser yardımcısı Köse, kurtardığı Suriyeliyi sırtına alarak dağın altındaki yolda bekleyen ambulansa kadar taşıdı.

Cep telefonu kamerasıyla kayda alınan o anlarda, yaralıyı sırtına alan polisin yaşadığı güçlük ve ortaya koyduğu çaba görüntülere yansıdı.

Kollarında ve ayaklarında kırıklar olduğu tespit edilen yaralı, Reyhanlı Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Diğer 4 düzensiz göçmen ise haklarında işlem yapılması amacıyla sınırdaki askeri birliklere teslim edildi.

Anahtar Kelimeler:
PolisYaralı
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