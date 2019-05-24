Patlak topla çalışıp Türkiye şampiyonu oldular

Kastamonu

Kastamonu'da, patlak basketbol topuyla okul bahçesinde öğle aralarında çalışarak ragbi turnuvasına hazırlanan ortaokul öğrencileri, Türkiye şampiyonu olmayı başardı.

Taşköprü Seka Ortaokulu'nda öğrenim gören kız öğrencilerden, beden eğitim öğretmenleri Sercan Hükümen'in öncülüğünde geçen yıl aralık ayında ragbi takımı kuruldu.

Tamamı köyden gelen 11 kız öğrenciden oluşan takım, ragbi topları bulunmadığı için patlak basketbol topuyla öğle arasında okulun bahçesinde çalışmalara başladı.

Kızların antrenman yapabilmesi için erkek öğrencilerden oluşturulan bir başka ragbi takımıyla çalışan Seka Ortaokulu Yıldız Kız Tag Ragbi Takımı, 5 aylık çalışmanın ardından 11-14 Mayıs tarihlerinde Samsun'un Çarşamba ilçesinde düzenlenen Okul Sporları Yıldız Ragbi Türkiye Şampiyonası'nda birinci olmayı başardı.

Kız öğrencilerin çalışması için kurulan erkek takımı da turnuvada dördüncülük elde etti.

"Hayal et' deseler yazamayacağım bir şampiyonluk yaşadık"

Sercan Hükümen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kendisinin de yabancı olduğu ragbiyi geçen yıl eylül ayında öğrendiğini, ardından öğrencileriyle konuşup bir takım kurduklarını söyledi.

Bu sporu yapmaya yaşı tutan 17 kız öğrenciden 11'inin takımda yer almak istediğini belirten Hükümen, kentte bu sporu yapan başka takım bulunmadığı için kızların antrenmanı için 11 kişilik bir de erkek takımı oluşturduklarını anlattı.

Öğrencilerin tamamı taşımalı sistemle köylerden geldiği için dersten sonra çalışma şansları bulunmadığına işaret eden Hükümen, "Biz de çalışmalarımızı 40 dakikalık öğle arasında yaptık. Öğrencilerimiz bu arada hem yemek yedi hem de üzerlerini değiştirip antrenmanlarını yaptı. Her öğlen yaklaşık 20 dakika antrenman yapıyorduk." dedi.

Hükümen, ragbinin kendine özgü bir topu bulunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Ragbi topumuz olmadığı için patlak basketbol topuna voleybol dizlikleri geçirerek şekil verdik ve o topla çalıştık. Şampiyonaya 15 gün kala bir öğrencimizin akrabasından top edindik. Bu sporun olmazsa olmazı tag uzantıları var, belin sağı ve solundan aşağıya sarkan. Rakip takım bu uzantıları çekerek topu taşıyan kişiyi durduruyor. Biz de tag uzantısı olarak, belediyenin üzerinde 'girilmez' yazan bant şeritlerini şortun içine sokarak kullandık. Daha sonra bir milli takım antrenörü bunları bize sağladı. Bunları kullanarak sadece bir gün antrenman yapıp şampiyonaya gittik."

Sporcuların çoğunun şampiyona kapsamında Samsun'a giderek ilk kez il dışına çıktığını vurgulayan Hükümen, "Biz turnuvaya şampiyonluk amacıyla gitmedik. Öğrencilerin hayatına küçük de olsa dokunabilmek için katıldık ama iş, tahmin dahi edemeyeceğimiz bir yere gitti. Amacımız ilk kez bir ragbi takımı çıkarmaktı. Oraya gittiğimizde durum değişti. Sonuçta, 'hayal et' deseler bu kadarını yazamayacağım bir şampiyonluk yaşadık. Türkiye'nin birçok şehrinden gelen 24 takım arasında kız takımım Türkiye şampiyonu oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Erkek takımını da şampiyonaya götürdüklerini belirten Hükümen, "İlk maça erkek takımı çıktı. Bizim beklentimiz, büyük farklar yemeden şampiyonadan dönmekti. Erkek takımımız 2-0 geriye düşmesine rağmen maçı 3-2 aldı. Bu, kızlar için çok büyük moral oldu. Kızlarla antrenman yapsın diye kurduğumuz erkek takımımız Türkiye dördüncüsü oldu." diye konuştu.

Velileri tek tek arayıp izin aldı

Okul müdürü İsmail Karakaya ise Hükümen'in takım kurma talebiyle geldiğinde elinden gelen desteği verdiğini aktararak, "İş döneminde aileler, çocuklarını şampiyonaya göndermek istemedi. Bu dönem tam sarımsak çapa dönemi. Bunun için velileri tek tek arayarak izin aldım. Kızlarımız da Türkiye şampiyonu olarak bizleri gururlandırdı. Erkek takımımız da dördüncü olarak başarının tesadüf olmadığını gösterdi." şeklinde görüş belirtti.

Öğrencilerden Sude Ersöz de ragbiyi daha önce bilmediklerini vurgulayarak, "İmkanımız yoktu. Basket topundan kendimize top, belediye şeritlerinden tag yaptık. Orada büyük şehirlerden takımlar vardı. Biz korkmadan maçlarımızı yapıp hepsini yenip şampiyon olduk. Çok mutluyum. İleride bu sporu daha profesyonel yapmak istiyorum." ifadesini kullandı.

Bir yandan da ailesine yardım ettiğini anlatan Ersöz, köyde hayvanların bakımı ve tarla işlerinde ailesine yardımcı olduğunu kaydetti.

Erkek takımı oyuncusu İzzet Polat Zor da öğle aralarında çalışıp şampiyon olduklarını dile getirerek, "Köyde ailemize yardım ediyoruz. Fırsat buldukça da antrenman yapıyordum. İlk şampiyonada dördüncü olmak bizleri çok mutlu etti." şeklinde konuştu.