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Parmak uçlarıyla mukabele yapıyorlar

Şanlıurfa'da Braille alfabesi öğrenen görme engelliler, ramazan geleneği olan mukabeleyi parmak uçlarıyla sürdürüyor.

Parmak uçlarıyla mukabele yapıyorlar

Şanlıurfa'da Braille alfabesi öğrenen görme engelliler, ramazan geleneği olan mukabeleyi parmak uçlarıyla sürdürüyor.

Editör
Editör
19 Mayıs 2019 Pazar 01:21
Parmak uçlarıyla mukabele yapıyorlar
Şanlıurfa

Şanlıurfa'da Braille alfabesi öğrenen görme engelliler, ramazanda mukabeleyi parmak uçlarıyla takip ediyor.

Şanlıurfa İl Müftülüğü ile Büyükşehir Belediyesi, bir süre önce görme engellilere yönelik "Braille Alfabesi" ile Kur'an-ı Kerim kursu başlattı. Belediye bünyesindeki engelli koordinasyon merkezinde devam eden kursta Braille alfabesi öğrenen yaklaşık 20 görme engeli, ramazan ayı dolayısıyla mukabele yapıyor.

Parmak uçlarıyla hissederek Kur'an-ı Kerim okuyan engelliler, ramazan ayı içerisinde 2 kez hatim etmeyi hedefliyor.

İl Müftülüğü görevlisi Kur'an-ı Kerim öğreticisi Zeynep Akbaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada bir süre önce hayata geçirilen projeyle Braille alfabesiyle görme engellilerin Kur'an-ı Kerim ve okumayı öğretmeye başladıklarını söyledi.

Braille alfabesi öğrenmenin çok zor ve büyük çaba gerektirdiğini belirten Akbaş, görme engellilerin okumayı parmak ucuyla öğrendiğini dile getirerek, "Görme engelli kardeşlerimiz burada Braille alfabesiyle Kur'an-ı Kerim öğreniyor. Çok iyi hissetmeleri gerekiyor. Bunun yanında his kaybı olmaması gerekiyor. Her şey parmaklarının ucunda. Hiç kimse ben öğrenemem yapamam demesin Allah şükürler olsun, burada her yaştan öğrencimiz var. Hem güzel vakit geçiriyorlar hem de birlikte Kur'an-ı Kerim ve okumayı öğreniyorlar." diye konuştu.

Braille alfabesiyle mukabele yaptıklarını anlatan Akbaş, şöyle devam etti:

"Ramazanla birlikte biz de Peygamber Efendimizin sünnetini olan mukabele yapmaya başladık. Buradaki bir arkadaşlarımız alfabeyle Kur'an okurken diğer arkadaşlarımda parmaklarıyla takip ediyor. Mukabeleye koordinasyon merkezine gelen diğer engelli arkadaşlarımız da katılıyor. Kimisi bedensel kimisinin farklı engeli var. Bunun yanında yaşlılarımız da gelip mukabeleye katılıyor. Kur'an parmak ucuyla okunduğu için biraz ağır gidiyoruz. İnşallah yakın zamanda hatim yaparız. Gönlümüz ramazan ayı süresince iki hatim yapmak fakat alfabe ağır olduğu için biz de sindire sindire gidiyoruz."

İnsanlar hayattan ümidini kesmemeli

Göz tansiyonu rahatsızlığı nedeniyle 7 yıl önce gözlerini kaybeden 28 yaşındaki Mehmet Kaplan da hiçbir şeyin insanlar için engel olmadığını söyledi.

Kaplan, kursa başladıktan sonra hayata sanki yeniden başladığını dile getirerek, "Engeliler engelim var diye ben bir şey yapamam demesin. Liseyi bitirdikten sonra gözlerimi kaybettim. Kendime yeni bir yol çizdim. Öğrenim hayatıma devam ettim. Burada Braille alfabesiyle Kur'an öğrendim. Şu anda okuyorum. Ramazan ayında da arkadaşlarla mukabele yapıyoruz. Okuduğumuz Kur'an kabartmalı olduğu için zaman zaman hissetme duygumuz yavaşlıyor. Yavaş okuyoruz ama çok dikkatli oluyoruz. İnşallah 1-2 hatim yaparız." dedi.

Geçirdiği rahatsızlıktan dolayı 2 yaşındayken gözlerini kaybeden 25 yaşındaki Ahmet Toprak ise görmemeyi hiç bir zaman kendisine engel olarak görmediğini kaydetti.

Her şeye rağmen ilk, orta ve lise öğrenimin ardından lisans eğitimine başladığını ifade eden Toprak, " Görmemeyi Allah'ın bir hediyesi olarak kabul ettim. 2 yaşındayken geçirdiğim menenjit rahatsızlığı nedeniyle gözlerimi kaybetmişim. Şu anda arkadaşlarla mukabele okuyoruz. Arkadaşlarla hatim yapacağız inşallah. İnsanlara hayatı ve ramazan en iyi şekilde değerlendirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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