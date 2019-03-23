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Oyuncaklarını Suriyeli çocuklara gönderdiler

Elazığ'da ortaokul öğrencilerinin başlattıkları kampanya ile kullanmadıkları ve yeni aldıkları 2 kamyon dolusu oyuncak, Suriye'deki kamplarda yaşayan çocuklara ulaştırıldı.

Oyuncaklarını Suriyeli çocuklara gönderdiler

Elazığ'da ortaokul öğrencilerinin başlattıkları kampanya ile kullanmadıkları ve yeni aldıkları 2 kamyon dolusu oyuncak, Suriye'deki kamplarda yaşayan çocuklara ulaştırıldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
23 Mart 2019 Cumartesi 10:46
Oyuncaklarını Suriyeli çocuklara gönderdiler

Elazığ'da ortaokul öğrencileri, kullanmadıkları ve yeni aldıkları oyuncakları Suriye'deki kamplarda yaşayan çocuklara gönderdi.

Nihat Ergene Ortaokulu öğrencileri "Oynamadığın oyuncağın ile ben oynayabilir miyim?" sloganıyla başlattıkları kampanya kapsamında, evde kullanmadıkları ya da yeni aldıkları oyuncakları Suriye'deki savaş mağduru çocuklar için bir araya getirdi.

Çevredeki okulların da destek verdiği 2 ay süren kampanya sonucunda toplanan 2 kamyon dolusu oyuncak, sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle Suriye'nin İdlib ve Azez bölgelerindeki kamplarda yaşayan çocuklara ulaştırıldı.

Okul müdürü Şefik Çelikten, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okul olarak sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde Suriye'deki iç savaştan etkilenen çocuklar için öğrencilerinin desteğiyle bir yardım kampanyası başlattıklarını belirtti.

Kampanya sonucunda çevre okulların da yardımıyla 1500 adet oyuncak topladıklarını ifade eden Çelikten, şunları söyledi:

"Bu oyuncaklar öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz tarafından kız ve erkek çocukları için ayrı ayrı paketlendi, sivil toplum kuruluşlarının vasıtasıyla İdlib ve Azez'deki kamplara ulaştırıldı. O kamplarda savaş mağduru olan, annesini, babasını ya da kardeşlerini yitirmiş, savaşın o korkunç yüzüyle yüzleşmiş çocuklara toplanan oyuncaklar iletildi. Oyuncaklar iletildikten sonra bize gelen görüntülerde çocukların mutluluğuna şahit olduk. Bu görüntülerden sonra bizler daha da mutlu olduk, doğru bir iş yaptığımıza karar verdik. Onların mutluluğunu gören öğrencilerimiz, yardımlaşmanın ne kadar kıymetli ve değerli olduğunu bir kez daha hissettiler."

"Onların mutluluğu bizi de mutlu etti"

Öğrencilerden Ezel İnce ise Suriye'deki iç savaşın en ağır bedelini çocukların ödediğini, oyun ve okul çağındaki milyonlarca çocuğun silah ve bomba sesleriyle büyüdüğünü dile getirdi.

Savaştan etkilenen Suriyeli çocukları bir nebze de olsa mutlu edebilmek adına kampanya başlattıklarını vurgulayan İnce, "O çocuklar çok mutlu olmuş. Onların mutluluğu bizi de çok mutlu etti, onların sevinci bizim de sevincimiz oldu. Bu dünyada hepimiz kardeşiz, birbirimizi böyle yardımlar yapmalıyız." diye konuştu.

Yağmur Pehlivan da Suriyeli çocukları mutlu etmek amacıyla onlara oyuncak gönderdiklerini dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:
Cömert Öğrenciler
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