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Ordu'da heyelanlı bölgedeki 15 ev yıkıldı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde şubat ayında 29 evin tahliye edildiği heyelan bölgesinde 15 ev yıkıldı.

Ordu'da heyelanlı bölgedeki 15 ev yıkıldı

Ordu'nun Aybastı ilçesinde şubat ayında 29 evin tahliye edildiği heyelan bölgesinde 15 ev yıkıldı.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
16 Mayıs 2019 Perşembe 12:49
Ordu'da heyelanlı bölgedeki 15 ev yıkıldı

Ordu'nun Aybastı ilçesine bağlı Sağlık Mahallesi Yaylıcı mevkisinde, şubat ayında 29 evin boşaltıldığı heyelanbölgesindeki toprak kayması devam etti. 

Bunun üzerine daha önce tahliyesine karar verilen evlerden 15'i gece saatlerinde yıkılırken bazıları ise yana doğru yattı.

Mahalledeki bir cami de toprak kayması sonrası yana eğildi.

Mahalle tamamen boşaltıldı

Öte yandan bölgede, ev ve arazilerdeki çatlak ve yarıkların büyümesi üzerine ekiplerin yaptığı ön inceleme tamamlandı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (OSKİ) ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından yaklaşık 70 haneli mahallenin boşaltılmasına karar verildi.

Diğer taraftan jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarında önlem alarak, vatandaşların bölgeye girmesini yasakladı.

"Bir an önce önlem alınmasını talep ediyorum"

3 katlı evi yıkılan mahalle sakinlerinden Hikmet Günden, gazetecilere yaptığı açıklamada, heyelan nedeniyle mağdur oldukları ifade ederek, "Benim de 3 katlı evim yıkıldı. Yetkililerin bir an önce burada önlem almasını talep ediyoruz." dedi.

Anahtar Kelimeler:
Ordu Heyelan
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