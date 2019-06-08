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'Ölümlü kazalarda yüzde 56 azalma oldu'

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, önceki yıllara nazaran ölümlü kazalarda yüzde 56 oranında azalma olduğunu bildirdi.

'Ölümlü kazalarda yüzde 56 azalma oldu'

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, önceki yıllara nazaran ölümlü kazalarda yüzde 56 oranında azalma olduğunu bildirdi.

08 Haziran 2019 Cumartesi 11:57
'Ölümlü kazalarda yüzde 56 azalma oldu'

İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, bayram tatili dolayısıyla alınan tedbirlerin faydalı olduğunu belirterek "Çok şükür önceki yıllara nazaran ölümlü kazalarda yüzde 56 bir azalma oldu. Toplam kazalarda ise yüzde 60'a yakın bir azalma var." dedi.

Erdil, Yalova Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yalova-Kocaeli kara yolunda gerçekleştirilen trafik denetimlerini yerinde inceledi. Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesi mevkisindeki uygulama noktasına gelen Erdil'i Yalova Valisi Muammer Erol ve diğer yetkililer karşıladı.

Yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Erdil, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bayramda daha yüksek bir farkındalık oluşturmak ve sürücü dikkatini maksimum noktada oluşturmak için sahada olduklarını ifade etti.

Ramazan Bayramı tatili süresince yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Erdil, şunları söyledi:

"Bu çerçevede 31 Mayıs-10 Haziran arasında günlük 9 bin 202 timimiz, 18-19 bin trafik personelimiz 11 günlük toplamda 101 bin 600 timimiz ve 185 bin trafik personelimiz sahadaydı. Türkiye Cumhuriyeti içinde kara yollarımızın takibini, denetimini ve izlemesini sürdürdü. Şehirlerarası otobüs terminalleri ve otobüslerimiz üzerinde sivil denetimler yapıldı, çok etkin bir şekilde. Bu çalışmalar da bugün yarın sona erecektir. Son birkaç çalışmayı bayram dönüş istikametinde duyarlılık oluşturmak için yine sokaklardayız bütün arkadaşlarımızla."

Erdil, bayram süresince teknik ve bilimsel verilere göre çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirterek, çalışmalarda, algılanan denetim riski ile algılanan takip riskinin, sürücülerde yüksek olmasının kaza oranlarının düşmesini sağladığını gördüklerini kaydetti.

Ankara'da Acil Durum Afet Merkezi'nde ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi Başkanlığında (GAMER) toplantılar yaptıklarını anlatan Erdil, şöyle konuştu:

"Düne kadarki istatistiklere göre, çok şükür önceki yıllara nazaran ölümlü kazalarda yüzde 56 bir azalma oldu. Toplam kazalarda ise yüzde 60'a yakın bir azalma var. Ancak yine de malum her gün medyada oradan buradan ölümlü kazalarımız devam etti. Ölümlü kazalarımız var. Üzücü tabii. Yine de bu çalışmada belli bir kontrol sağlandı. Bu da büyük bir başarıdır. Bir kişinin canını kurtarmak, bir vatandaşımızın canını kurtarmak bile bütün bu çabalara değer. O istikamette çalışıyoruz. Özellikle bu bayram süresince valilerimiz, emniyet müdürlerimiz, il jandarma komutanlarımız tümü trafik çerçevesinde teyakkuz halinde sahada etkin bir vaziyette çalışıyorlar. Onlara huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyoruz."

Erdil daha sonra uygulama noktasında durdurulan araç sürücülerine uyarılarda bulundu ve hayırlı yolculuklar diledi. Sürücülere ve yolculara çeşitli hediyeler veren Erdil, Yalova Valiliğini de ziyaret etti.

Anahtar Kelimeler:
ÖlümlüKazalar
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