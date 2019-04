Okula sürünerek değil yürüyerek gitmek istiyor

İdlib

Suriye'nin İdlib ilinde yürüme engelli 10 yaşındaki Ahmed Cesim, her gün okula sürünerek gidiyor. Okulun en başarılı öğrencilerinden Cesim, tedavisi için hayırseverlerin yardımını bekliyor.

Dünyanın dört bir yanından çocuklar 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlarken iç savaşın 8 yılı aşkın süredir devam ettiği Suriye'deki çocuklar, bu sene de temel haklarından yoksun.

4 milyon civarı sivilin barındığı İdlib'de binlerce çocuk, bombardıman nedeniyle okula dahi gidemiyor.

Yürüme engelli Ahmed Cesim, ayağındaki engel nedeniyle evinden bir kilometre uzaklıktaki okuluna gitmek için sürünmek zorunda.

Okuma azmini sürdüren 10 yaşındaki Cesim'e okul yolunda bazen babası, bazen de arkadaşları yardım ediyor.

Cesim, AA muhabirlerine yaptığı açıklamada, bütün olumsuzluklarına rağmen eğitim hayatına devam etmeye çalışacağını söyledi.

Ahmed Cesim, "İdlib'in Zehra köyünde oturuyorum. Her gün okul gitmek için sürünüyorum. Eğitimimi tamamlayıp benim gibi insanlara yardımcı olmak istiyorum. Onların da benim gibi yorulmamaları için çalışırım." dedi.

Okula sürünerek gittiği için ellerinin yara olduğunu belirten Cesim, "Ellerim acıyor. Çakıl taşları elime batıyor. Bazen arkadaşlarım beni okul kapısının önünden kaldırıp içeriye götürüyorlar. İnşallah eğitimimi tamamlayıp doktor olacağım ve benim gibi olanları tedavi edeceğim." ifadelerini kullandı.

Okulun en başarılı öğrencilerinden

Ahmed'in babası Ferhan Cesim de "Çocuğum 5. sınıfa gidiyor. Okulunda başarılı. Sol ayağından engelli. Okul evimize 1 kilometre uzaklıkta." dedi.

Okul yolunun yokuşlu olduğunu ve kötü hava şartlarında sıkıntı çektiklerini söyleyen Cesim, şöyle devam etti:

"En zor anlarımız kış mevsiminde ve kötü hava şartlarında. İnsani yardım kuruluşlarından oğlumun ameliyatını yaptırmak için yardım istiyoruz. İki kez bacak uzatma ameliyatı geçirdi. Ama ikisi de başarılı olmadı. Buradaki doktorlar, bacağının kesilmesini ve protez takılmasını önerdi. Biz bunun son çare olmasını istiyoruz. Oğlum çok başarılı ve her gün okula gitmek istiyor. Kitaplarını çok seviyor. Elinden düşürmüyor. Her gün sürünerek okula gidiyor. Benim her gün işten izin alıp onu okula götürmem gerekiyor. Hayırseverlerden yardım bekliyoruz."