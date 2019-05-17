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Öğrenci mavi kart indirimi uygulamaya konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin öğrenci mavi kartı konusunda aldığı indirim kararı bugün itibarıyla başladı. Öğrenciler, bundan böyle aylık mavi kart abonman ücreti olarak sadece 40 lira ödeyecek.

Öğrenci mavi kart indirimi uygulamaya konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin öğrenci mavi kartı konusunda aldığı indirim kararı bugün itibarıyla başladı. Öğrenciler, bundan böyle aylık mavi kart abonman ücreti olarak sadece 40 lira ödeyecek.

Vedat Çapraz
Vedat Çapraz
17 Mayıs 2019 Cuma 14:55
Öğrenci mavi kart indirimi uygulamaya konuldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15 Mayıs Çarşamba günü öğrenci mavi kartları konusunda aldığı indirim kararının bugün itibarıyla başladığı bildirildi.

Meclisten oy birliğiyle alınan kararın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya tarafından onaylanmasıyla indirim hayata geçirildi.

İstanbulkart'ın Twitter hesabında indirim kararının uygulamaya konulduğu duyuruldu. Sosyal medya hesabında yapılan duyuruda, "İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) kararı gereği 17 Mayıs 2019'dan itibaren indirimli öğrenci kartları için aylık abonman ücreti 85 lira yerine 40 lira olarak ücretlenecektir. Alınan kararın İstanbullulara, öğrencilerimize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz." denildi.

Buna göre, öğrenciler bugünden itibaren İETT'nin ilgili birimlerine başvurarak aylık mavi kartlarını belirlenen yeni fiyata göre alabilir.

Öğrenci aylık mavi kart abonmanlık ücreti, AK Parti Meclis Grubu'nca gündeme getirilmiş ve oy birliğiyle kabul edilmişti.

Anahtar Kelimeler:
öğrenciMavikart
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